Lilita Carrió aprovechó una imitación de Fátima Florez para decirle de todo a CFK

La diputada nacional y una de las máximas referentes de Cambiemos, Elisa Carrió, volvió a la mesa de Mirtha Legrand en donde protagonizó un tremendo cruce con Fátima Florez cuando ella realizó su famosa imitación de la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

"Quiero decirle, acá con el bastón de mando, a la señora Mirtha Legrand que es un placer estar en este programa. No me invitó, pero de verdad es un placer porque es la mesa más famosa de la Argentina, cincuenta y un años", dijo la imitadora con la inconfundible voz de la ex mandataria y un grisín en la mano. “Ya vengo fumándome a Lilita durante dos horas”, agregó.

Lilita no tuvo miedo en confrontar a la imitación de CFK, y recordó un peculiar episodio que vivieron juntas. "¿Te acordás cuando estábamos acá sentadas las dos y me dijiste 'no te rasques la cabeza' y yo te dije 'tengo piojos' y casi te moriste?", disparó la diputada.

“Siempre fuiste medio medio con el pelo…”, arremetió “Cristina”.

El libro que pronto publicará la legisladora fue uno de los puntos que Fátima utilizó para su comedia. “Si querés vender tu libro te recomiendo que lo vendas así: 'Simplemente, Cristina'. El mío ya es un bestseller, te voy a dar una mano con el tuyo para que puedas salir un poco adelante”, sostuvo.

“Te agradezco, siempre he sido tanto menos que vos. Tanto menos preparada…”, contestó Carrió.

“No hace falta que lo aclares. No aclares que oscurece. Por algo fui dos veces presidenta elegida y reelegida por el pueblo, cuando vos sacaste el 1,8 por ciento…”, disparó Florez, recordando los malos resultados de Lilita en los comicios del 2011.

Sin embargo, el tono de la discusión fue poniéndose serio, y la diputada pasó a hablar de cómo le fue en la vida y sus valores.

“Yo soy la peor de todas. La verdad que me fue tan mal en la vida… No como a ella, que le fue divino. Tengo amigos. Yo no tengo plata pero tengo una cantidad de amigos… y sigo siendo de una clase media tradicional de provincia donde lo que importa no es si sos rico o pobre, importan cuáles son tus tradiciones”, dijo la legisladora.

“Sé que sos medio Roberto Carlos, que tenés un millón de amigos y yo tengo los míos. Es un placer, como te digo, Mirtha, estar acá. Se creó un clima un poco raro”, comentó Fátima/Cristina.

“Te quiero y en el fondo te tengo pena. El poder no es importante, el amor es importante. Lo que te está pasando a vos es terrible y yo no te lo hubiera deseado para vos ni para tus hijos. Te lo juro por Dios. Aunque tengas dinero, tengas joyas y ganes la presidencia, eso no es lo que vale. Lo que vale es amar y ser amado. Te puedo asegurar que rezo por vos, por tu hija y por tu hijo, y tengo buen trato con él porque los hijos no pueden ser iguales a los padres, y vos los hiciste víctimas”, contraatacó Carrió, aprovechando el momento para exponer lo que diría si le estuviese hablando a la ex presidenta realmente.

“No quiero que metas a mis hijos en esto, por favor”, exclamó la imitadora.

“Si vos sos Cristina, yo soy Lilita, la peor de todas: gorda, loca, sucia, todo. La educación, que viene de la familia, no se cambia por la riqueza”, aseguró la diputada, mientras que la actriz decidió cerrar la charla augurando un encuentro en las elecciones de octubre.

Fuente: Exitoína