Mirtha Legrand fue testigo de una violenta reacción de Carlos Monzón contra Susana Giménez

Luego del estreno de la serie que retrata su vida, Carlos Monzón volvió a estar en boca de todos. Este domingo, Mirtha Legrand recordó una incómoda situación que vivió junto a su marido, Daniel Tinayre, Susana Giménez y el fallecido boxeador, en donde el deportista se puso violento con la conductora, quién en ese momento era su pareja.

"Daniel me contaba que para dirigirlo era muy tímido, muy educado, muy fácil. Uno espera de un campeón una cosa de 'eh, callate', una cosa así muy violenta, pero dice que era tímido y era fácil el trabajo con él", le contó a Soledad Silveyra, quien es parte del elenco de la serie de Monzón.

Según contó la Chiqui, el problema de él comenzaba con el alcohol. "Era bravo cuando tomaba unos tragos de más", dijo antes de relatar el momento que vivieron. "Un día íbamos a un restaurante que se llamaba El hueso perdido, ¿se acuerdan? Era en Olivos. Íbamos Daniel, Susana, Carlos y yo. Daniel iba adelante con Monzón. Todo esto que cuento es verdad, es histórico", explicó.

"Entonces pasamos por un restaurante y Susana me dice despacito: 'Aquí vine a comer con Sandro'. Él escuchó y se puso muy violento. Empezó a pelear, a discutir, a decir cosas y Daniel lo calmó. Le dijo: 'Basta, basta, es un comentario que hizo'", expresó Mirtha.

Por esos años, Susana y Sandro habían filmado la película Tú me enloqueces. "Estaba filmando ella con Sandro la película, así que no tenía nada de malo, pienso yo, no sé", aclaró Mirtha. "Carlos se puso muy violento. Esta escena yo la viví".