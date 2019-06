Jesús Braceras: el hombre detrás de "Monzón, la serie"

"Más que con una biopic, me encontré con un gran policial", cuenta Jesús Braceras, director de Monzón, la serie sobre el ícono del boxeo argentino Carlos Monzón que estrena esta noche sus primeros dos capítulos por la pantalla de Space.

Serán trece capítulos donde se contará cómo se forjó su historia, pero también volverá tras los pasos del primer femicidio mediático de nuestro país. "Cuando comencé a investigar sobre Monzón, su persona, su historia y sobre el caso, me encontré que había muchísimo más de lo que conocía y de lo que el público en general conoce", reconoce Braceras.

Sobre esta clara contradicción entre el ídolo popular y el hombre que asesinó a su pareja, la modelo Alicia Muñiz, avanza la estructura narrativa de la serie. Desde su violenta juventud, pasando por su ascenso a gloria deportiva, su transformación en estrella de la farándula y, finalmente, su estrepitosa caída. "Las vueltas al pasado no terminan siendo arbitrarias, sino que en cada una de ellas hay algo que habla de Monzón y de su construcción como persona".

El actor Jorge Román encarna al boxeador en "Monzón".

¿Cómo tomaste la decisión de que la serie basara su relato en un policial y no en la típica biopic?

- A diferencia de las biopic clásicas, que básicamente realizan un arco argumental de la vida del protagonista desde su niñez hasta sus últimos días, en este caso hay como un paralelismo entre la investigación policial, su pasado y su carrera deportiva. No se vuelve al pasado por un mero capricho, sino más bien tratando de encontrar elementos en ese pasado que vayan construyendo y alimentando la investigación policial. Ir conociendo la personalidad y cómo cada uno de los elementos de la vida de Monzón pudieron contribuir al final que tuvo. Conocí la historia de Monzón como la mayoría de la personas, lo que fue como campeón y su final asesinando a Alicia Muñiz. Pero lo que me pasó fue que cuando comencé a investigar sobre su vida y el caso en particular, me encontré con muchísimo más de lo que conocía y de lo que el público en general conoce. Más que una biopic me encontré con un gran policial.

¿Cómo se trabaja la tensión en una historia en la que todos ya saben su trágico final?

- Mientras vamos conociendo el pasado de Monzón también hay una gran investigación policial, que si bien sabemos el final, muchos todavía no tienen bien en claro qué fue lo que pasó. Sabemos que Monzón asesinó a Alicia y que fue condenado. Pero en el medio de la investigación aparecen pruebas que no dejan en claro cómo pasó: si se habían caído juntos, si él la había tirado, el tema de las drogas, etc. Todos estos elementos nos permitieron mantener la tensión del relato, aunque sepamos el final.

La serie tiene un gran elenco conformado por nombres consagrados y otros que dan sus primeros pasos ¿Cómo se dio esta decisión?

- En ningún momento nos pusimos como meta ir con figuras. Elegimos cada personaje y empezamos a analizar quién era el actor indicado para interpretarlo. Por eso hay actores no tan conocidos y megas figuras. Pero todo se fue dando de manera natural.

Monzón la serie

Vivimos en nuestro país un momento clave en lo que se refiere al empoderamiento femenino. ¿Te parece una serie necesaria para abordar el tema del femicidio?

- No es menor el momento que estamos viviendo. En este sentido me parece que es una serie necesaria. Es importante meterse con esta temática, en lugar de ocultarla debajo del tapete. La sociedad está cambiando y esta historia generará un gran debate sobre el tema.

Hace muchos tiempo que venís trabajando en televisión. En los últimos años el formato series a revolucionado la industria del entretenimiento emparentándose con las formas del cine. ¿Cómo vivís estos cambios como director y guionista?

- Antes habían una mayor distancia entre la televisión y el cine, y poco a poco empiezan a emparentarse. Te diría que hoy en día la mayor diferencia tiene que ver con el tamaño de la pantalla. Actualmente el espectador se prepara con la misma atención para ver una película y una serie. Esto te permite otro tipo de relato mucho más emparentado con el del cine. Cada vez la vara está más alta. El espectador está muy entrenado y exige calidad. Antes competías con cuatro canales de aire y hoy tu serie compite con una mega producción yanqui. Eso te obliga a mejorar en cada producción para estar a la altura. Por eso, cuando me llamaron para estar al frente de este proyecto todo indicaba que podía ser una gran historia, por el nombre que implica Monzón y por porque detrás de esto está Disney y Pampa Films.

Monzón la serie

"Monzón, la serie"

Estreno: lunes 17 de junio a las 22 hs. Episodios 1 y 2 por la pantalla de Space. Repeticiones: martes y sábados a la medianoche, jueves a las 23.00 y domingos a las 22.00.