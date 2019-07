Thelma Fardin habló de la estadía de Juan Darthés en Argentina. El actor regresó al país a mediados de junio porque debía realizar algunos trámites y además, estuvo con su madre y sus hijos.

La causa de Thelma con Darthés sigue su curso en Nicaragua. Pero en Argentina, el actor accionó contra Anita Coacci, sin embargo no se presentó a ninguna de las audiencias. Fernando Burlando, dijo que Juan se encontraba con un cuadro depresivo.

"Me revolvió el estómago haberlo escuchado", dijo Thelma en una nota con Pamela a la tarde. Y después se refirió a Burlando: "Me sorprende que un tipo agarre un micrófono y diga con total impunidad: 'Hay no que son sí'".

También habló del estado depresivo de Darthés: "Es un ser humano y puede ser, pero me llama poderosamente la atención que sea el día anterior al que tenía la audiencia con Anita Coacci".

Fuente: Primicias Ya