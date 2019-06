Thelma Fardin posó totalmente desnuda en las redes

La actriz Thelma Fardin compartió con sus seguidores una foto suya al desnudo junto a un poema de Alejandra Pizarnik: "Soy mujer y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea. Es el calor de las otras mujeres. De aquellas que hicieron de la vida, este rincón sensible, luchador, de piel suave y corazón guerrero".

A pesar de recibir algunas críticas en las redes, la mayoría de los mensajes fueron de apoyo, celebrando la actitud y el poema elegido para la publicación.