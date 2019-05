Thelma Fardin presentó su libro autobiográfico El arte de no callar tras haber denunciado que fue violada por Juan Darthés en Nicaragua durante una gira con el elenco de Patito Feo en 2009, cuando ella tenía 16 años.

Tras la presentación en la Feria del Libro, la actriz contó que volvieron las amenazas y habló de su presente laboral y personal.

"Entiendo que es polémico contratarme a mí en este momento y que no hay trabajo. Por eso me refugié en el libro. Me parecía el espacio más ameno después de esta revuelta de olla que se había armado y en la que había quedado mi vida", indicó Thelma en su visita a Intrusos, que hasta el momento no recibió ofertas laborales tras su denuncia "por la idea de pensar que es oportunista por parte del productor que decida contratarme".

En ese sentido, Thelma reveló que días antes de la presentación de su libro, fue amenazada: "Comenzaron nuevamente las amenazas, no ponen la cara, la cara la ponemos siempre nosotras. Temí por mi familia y mis amigos", contó y detalló: "Me amenazaban con lo que me iba a pasar estando en la Feria. Al principio me asustó y me afectó no solo por mí, porque al estar tan expuesta termino estando protegida, pero temí por mi familia".

En cuanto a su denuncia, la actriz señaló que no volvió a ver el video que se proyectó aquella tarde en la conferencia de prensa de Actrices Argentinas porque no lo considera constructivo.

Sobre la posibilidad de que Darthés regrese a Argentina y tenga que verlo durante el proceso judicial, indicó: "La única vez que, después de lo que pasó, creí habérmelo cruzado en la calle, me quedé paralizada y me agarró un ataque de angustia. En ese momento todavía no había tenido la fortaleza de habar y la contención enorme de mi círculo y la sociedad. Hoy no tengo necesidad de hablarle y entiendo que en ningún momento tendría que estar cara a cara en el proceso judicial".

Fuente: Primicias Ya