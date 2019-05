Fardin criticó a la Justicia argentina y anunció novedades en la causa 

Thelma Fardin denunció que fue violada por Juan Darthés en Nicaragua durante una gira con el elenco de la ficción Patito Feo en 2009. Tras esta declaración, la vida de la actriz cambió por completo y se convirtió en un referente del movimiento que lucha por los derechos de la mujer.

En la Feria del Libro Fardin presentó su autobiografía, El arte de no callar, porque revelar su historia la ayudó a seguir adelante más allá del dolor. "Hablar es la mejor herramienta que tenemos en este momento", dijo la artista. Y señaló que espera ayudar a "quienes atraviesan una situación similar, o están alrededor de una persona que la atraviesa".

Además, en una entrevista con Farándula Show, Fardin explicó que muchas personas la buscan para contarle sobre sus historias de vida. "No me da la infraestructura para tener el tiempo que amerita escuchar a cada una de esas personas. Por eso el libro trata de hablarles directamente y decirles lo que no puedo responder en los mensajes que me mandan desde las redes sociales o en los encuentros en la calle".

Por otra parte, la actriz anunció novedades sobre la denuncia por abuso sexual que inició contra Darthés en la Justicia nicaragüense. "Vía Cancillería, en Nicaragua pidieron que se tomen testimonios en la Argentina. Afortunadamente hay un avance", destacó. Mientras se desarrolla la investigación, el actor decidió abandonar la Argentina para refugiarse en Brasil, su tierra natal.

Thelma también aseguró que es una "catástrofe" cómo funciona el sistema judicial en la Argentina a la hora de tomar una denuncia de este estilo. "Si llamás a tal número, está todo desbordado. De hecho muchas de las denuncias me llegan a mí, a las colegas o periodistas. El sistema está colapsado y necesitamos que den respuestas a esto que le está pasando a la sociedad", manifestó.

Fuente: Teleshow