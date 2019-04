Thelma Fardin reveló qué haría si se vuelve a cruzar con Juan Darthés

Muchas cosas debió pasar Thelma Fardin desde aquel 11 de diciembre en el que, en una impactante conferencia de prensa en el Multiteatro, y acompañada por el colectivo de Actrices Argentinas, contó que había denunciado por violación a Juan Darthés. Es que así como recibió el apoyo de la mayoría de la gente, también se encontró con personas que la cuestionan, debió escuchar a su propia hermana diciendo que no le creía, y hasta se la quiso indicar como responsable del mal momento psicológico que atraviesa el actor que se exilió en Brasil.

A casi 5 meses de haber relatado su historia ante los medios, la actriz regresó a la sala en la que se expuso mediáticamente a corazón abierto, para ser entrevistada por Edi Zunino para el programa En el barro. Muy movilizada, Thelma habló de El Arte de no Callar, Autobiografía entre el Silencio y la Impunidad el libro que acaba de sacar y que presentará el 1 de mayo a las 18.30 en la feria del libro. "Sacar el libro lo sentí como una herramienta, porque después de la denuncia fue difícil ver cómo seguía mi vida. Me ofrecían trabajos como panelista o en alguna serie infantil... fue difícil volver a encontrar mi rol como actriz. En ese proceso estoy, y refugiarme fue una buena opción", explicó.

La artista también se refirió a las reacciones de la gente luego de que hiciera pública la denuncia. "En la calle una sola vez una persona, una señora muy mayor, me esperó en la puerta de un café, tenía un tono bastante cargado y me agredió bastante. Pero fue la única vez, después la verdad que en la calle encuentro abrazos", manifestó. En ese sentido, se refirió a la supuesta teatralidad que tuvo el video en el que detalló su experiencia con Darthés. "Ojalá hubiese actuado en el video. Como actriz jamás podría actuar una emoción así. Fue muy duro grabarlo, no lo siento como un hecho artístico".

El ex Animales Sueltos y actual Director de Contenidos Digitales y Audiovisuales en Editorial Perfil le preguntó cuál sería su reacción si el día en el que presentará su libro se encuentra a Darthés sentado en primera fila. "Es terrible lo que me preguntás... probablemente ni entre. No sé qué me puede pasar si me lo tengo que cruzar. La única vez que creí cruzármelo en la calle me quedé paralizada y me agarró un ataque de angustia, pero afortunadamente no era él y no me lo tuve que volver a cruzar. Pero asumo que se suspendería la presentación si viene", aseguró.

¿Siente culpa Fardin cuando escucha que el actor al que acusó de violarla está pasando un momento complicado y de mucha angustia? "Sería terrible que yo sintiera responsabilidad por eso, porque es una de las estrategias que se utilizan y además se nos vuelve a sentar a nosotros en el banquillo de las acusadas y de vuelta es poner el ojo sobre la victima, y hacernos cargo de una responsabilidad... No elegimos lo que nos pasó, mucho menos elegimos lo que haga esa persona con lo que nosotras pudimos hacer con eso. Creo que la culpa debería estar solamente en el otro lado. A mí no me interesa ser verduga de nadie. Todo lo que hago lo hago pensando en mí, en lo que necesito y lo que me sana. Pensar en el otro, que es el que me hizo tanto daño, no es mi responsabilidad", explicó

La actriz también habló de la delicada situación que se vive en el país en el que radicó la denuncia contra Darthés. "Nicaragua está prendida fuego lamentablemente. Es muy duro constitucionalmente. Las personas que me asesoraron legalmente hoy están exiliadas, tuvieron que huir, así que estamos hablando de un país ese contexto", reveló, y para terminar dejó en claro que no tiene demasiadas esperanzas en conseguir una condena contra el actor. "Hay muy poca esperanza de justicia real porque de mil casos se denuncian cien, y de cien solo uno llega a sentencia. Ya mi caso es muy único como para además esperar que sea lo suficientemente único y consiga una condena".

Mirá la entrevista completa: