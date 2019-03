Thelma Fardin: "Si me cruzo en la calle con Darthés creo que..."

Meses después de denunciarlo por violación, Thelma Fardin habló con honestidad brutal sobre qué le parecía si encontrara a Juan Darthés en la vía pública.

“Si me cruzo en la calle con Darthés creo que me quedaría paralizada, incluso su voz me genera ese efecto. Espero no tener que estar expuesta a una situación así”, afirmó en Agarrate Catalina.

Sobre el curso de la causa legal, habló de los inconvenientes que le genera Nicaragua a esos fines: “Lamentablemente, en el país en el que me toca hacer la denuncia, está en una situación institucional muy compleja y es muy difícil que eso avance. En Nicaragua no han levantado ningún tipo de prueba, más allá de las pericias que me hicieron a mí. No tenemos respuesta”.

En cuanto a la búsqueda de la no prescripción en delitos de abuso sexual, aseveró: “Estamos juntando firmas junto a Change, para que se permita un espacio para las víctimas de abuso para denunciar y que no prescriban este tipo de delitos”.

Fuente: Rating Cero