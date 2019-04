El plan de Thelma Fardin para que no prescriba la causa contra Juan Darthés

Los ciudadanos argentinos solemos tener muchos reparos con el accionar de la Justicia y, especialmente, uno de los factores más criticados es la gran cantidad de tiempo que conllevan las causas y sus determinadas instancias.

Sin embargo, si se pone el ojo por sobre casos en el exterior, se puede observar que puede llegar a ser peor, y un ejemplo de esto es la causa que inició Thelma Fardin contra Juan Darthés por violación, y que está radicada en Nicaragua.

La lentitud con la que avanza, además de contar con la poca paciencia de muchos argentinos que quieren saber qué pasará con el actor que emigró hacia Brasil y que, según su abogado Fernando Burlando, piensa constantemente en el suicidio, hace que puedan surgir todo tipo de rumores.

El jueves 18 de abril, en Pamela a la tarde (América), Carlos Monti informó que el equipo legal que Darthés tiene en el país centroamericano, estaba haciendo todo lo posible para demorar los tiempos y que la causa prescriba, algo que encendió las alarmas de las distintas personas que siguen de cerca el avance de la investigación de este caso que conmocionó a la opinión pública.

Por esto mismo, Exitoína se comunicó con Sabrina Cartabia, la abogada de Thelma, que desmintió absolutamente las versión. “El plazo de prescripción se suspendió desde el momento en que se presentó la denuncia”, explicó la letrada.

Cartabia comentó que no hay demoras en el proceso por parte de ningún lado, y expuso parte del plan que tiene con su equipo nicaragüense. “Nosotras lo estamos impulsando junto a la fiscalía. Para que se reanude el plazo de prescripción debería haber inactividad procesal, y este no es el caso”, sostuvo la abogada, y añadió: “No sé de dónde habrá sacado esa información el periodista”.

A su vez, la defensora legal de Fardin le dijo a Exitoína cómo se encuentra la causa de su representada en contra del actor de 54 años. “ Todavía se siguen recolectando las pruebas ”, indicó Cartabia, que aseguró que cuando haya novedades, estas se informarán a través de un comunicado, al igual que lo hicieron junto a la Dra. Eilyn Margarita Cruz Rojas en febrero, cuando emitieron uno para dar a conocer detalles del proceso, y para aclarar que todavía no hay chances de que Darthés tenga prisión preventiva si viaja hasta Nicaragua.

Fuente: Lautaro Larocca para Exitoína