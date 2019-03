A tres meses de la denuncia por violación de Thelma Fardín contra Juan Darthés, el abogado del actor, Fernando Burlando, volvió a hablar ante cámara y contó cómo se encuentra la situación judicial.

"Estamos programando un viaje a Nicaragua. La idea es desembarcar allí y que sea productivo el viaje. Juan no va a ir, vamos a ir sus apoderados. Él está en Brasil y no la está pasando bien. Sus planes serían estar en la Argentina, pero por una cuestión de provocaciones queríamos evitar una situación que disguste al Colectivo, a la sociedad, que podía terminar en violencia", manifestó en Los Ángeles de la Mañana.

Y agregó convencido: "Hoy la situación ha cambiado mucho, pero la prudencia indica que no es el momento (de volver). Hasta que no esté el fallo de la justicia nicaragüense, mi recomendación es que no vuelva... Juan está viviendo de sus ahorros, llevando una vida austera".

Asimismo, Burlando expresó que si sucede un hecho de violación o acoso "hay que denunciar instantáneamente".

Sin embargo, esa frase le hizo ruido a Ángel de Brito y lo cuestionó ante cámara: "Pero cuando escuchás a Thelma Fardin, que denunció, que la apoyó todo el mundo, y después dice ‘no tengo para vivir, nadie me llama’. La que quiere denunciar, ¿qué va a pensar? Va a tener miedo".

En ese momento, el letrado le retrucó polémico: "Hacer una denuncia a un abusador no te da derecho a pedir que te paguen el alquiler. Estamos hablando de cosas distintas".

En otro momento de la entrevista, Fernando Burlando lanzó otro golpe bajo cuando afirmó que fue Fardin quien golpeó la puerta de la habitación en el hotel donde se habría producido el abuso. Automáticamente y con toda justicia, integrantes del panel de LAM le retrucaron: "Pero ella era menor, la responsabilidad es de él por hacerla entrar".

