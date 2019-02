Juan Darthés, depresivo y con ataques de pánico en Brasil

Juan Darthés está deprimido, con ataques de pánico y medicado en San Pablo, Brasil. Así lo reveló hoy el abogado Fernando Burlando.

Luego de ser denunciado por abuso sexual en Nicaragua por la actriz Thelma Fardin, el actor se instaló en San Pablo a la espera de la resolución de la Justicia.

"Juan no lo entiende, no lo comprende, no lo digiere. Porque esto va más allá de la culpabilidad, es parte del proceso penal", contó hoy Burlando en el ciclo "Nosotros a la mañana", El Trece.

video

"Juan Darthés hoy está con una crisis depresiva. Tiene pensamientos de autoflagelación, está medicado; realmente no sé si puede venir solo", agregó.

"No sé si puede subir a un avión solo. Se evidenciaron sistemáticamente ataques de pánico", confirmó el letrado.

​