Burlando reveló qué le hubiera dicho a Thelma antes de denunciar a Darthés

En diciembre pasado, Thelma Fardin convocó a una conferencia de prensa, respaldada por el colectivo Actrices Argentinas. Y antes de responder preguntas de la prensa, se emitió un desgarrador video donde por primera vez la actriz denunciaba que en mayo de 2009, cuando tenía apenas 16 años, había sido violada por Juan Darthés.

A casi cuatro cuatro meses de aquella denuncia pública, que luego fue ratificada en la Justicia, el actor se encuentra recluido en Brasil, enfrentando demandas tanto en el país Centroamericano como en Argentina. Y siempre patrocinado por el abogado Fernando Burlando.

Pues bien, en diálogo telefónico con el programa Incorrectas, originado por las amenazas que recibió Griselda Siciliani, el letrado recibió una particular consulta de Moria Casán, tras reconocer que respalda "las ideas" de Actrices Argentinas, aunque no "sus formas".

"Olvidate de Darthés: sos el abogado de Thelma Fardin -le propuso la conductora-. ¿Vos le hubieras dejado hacer esa exposición, como para que todo el mundo se enterara? ¿O le hubieses dicho: 'Vamos por otro lado'? ¿Lo viste teatralizado?".

Burlando aceptó la consulta. Y explicó: "Le hubiese dicho cuáles podían ser la consecuencias de ese video que salió a conocimiento de la sociedad. Y ella elegía: '¿Vos querés hacer esto? No hay ningún tipo problema. Pero te puede pasar esto, esto y esto; va a haber gente que te va a creer, mucha gente que no te va a creer, y lo que pasa en la Justicia es otra cosa'. Pero consecuencias lógicas, como a Burlando le creen y no le creen. Y yo no me puedo enojar porque alguien no abraza mis ideas o no concuerda con mis premisas".

En ese mismo reportaje con el ciclo de América, el letrado insistió con la idea de que las condiciones que Darthés afronta en San Pablo, la ciudad donde decidió recluirse a pocos días de la denuncia de Thelma, no son las mejores. "Lo puede corrobar quien camine por San Pablo. Está exiliado, sin sus hijos, sin posibilidad de volver a su país porque hay una situación de encono social".

Por esa razón desestimó la especulación de Siciliani, quien había hablado de un "sistema de adoctrinamiento" pergeñado para atacar a quienes se manifiesten en contra del actor, como le sucedió a ella: fue hostigada en las redes sociales por criticar a Darthés. "Juan no puede organizar ni su vida, menos va a poder organizar un sistema así", sostuvo Burlando, quien aclaró que él tampoco podría haberlo hecho por no contar con "mucho tiempo" libre.

Fuente: Teleshow