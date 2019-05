Juan Darthés fue citado por la Justicia argentina en la causa que inició por calumnias e injurias contra Anita Co. De presentarse, sería su regreso al país luego de seis meses, tras haberse ido a Brasil luego de que se hiciera pública la denuncia que Thelma Fardin radicó en Nicaragua por violación.

"En primer término la jueza se dirige a Anita y le dice que recibió su denuncia por abuso sexual. En segundo término advierte que este señor nunca aportó domicilio acá ni en Brasil y debe hacerlo", explicó Raquel Hermida, abogada de Coacci, a Teleshow.

Luego, agregó: "La audiencia es el 6. La jueza le dice que si no puede venir que mande un certificado médico que acredite su discapacidad y un informe médico, psiquiátrico, que explique por qué motivos no viene y cuál es el tratamiento por que no puede subir a un avión. Siendo así, la audiencia es el 6, si no puede, abrimos la instancia de videoconferencia, si avisa con tiempo. No solo se dirige a Anita, sino principalmente al querellante en autos que se llama Darthés en un juicio por injurias".

De esta manera, el actor debería viajar a Buenos Aires los primeros días de junio de cara a la audiencia que se realizará el jueves 7 a las ocho de la mañana, o bien mandar el correspondiente informe médico que justifique su ausencia.

Además, el escrito firmado por la jueza Fátima Ruiz López hace referencia a la citación realizada en febrero a la que el actor no se presentó: "En función de lo expuesto en la audiencia anteriormente celebrada, hágase saber al querellante que deberá fijar domicilio en la ciudad de actual residencia, y que en caso de que razones de salud impidan su comparecencia a la audiencia dispuesta; deberá acreditar esa circunstancia con anticipación suficiente mediante la certificación o informe médico respectivo".

También abre la posibilidad de realizar una conferencia a distancia en caso de que definitivamente no pueda viajar: "A efectos de gestionar los medios técnicos necesarios para llevar a cabo el acto mediante el Sistema de Videoconferencia Judicial; y consecuentemente, solicitar a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, la colaboración de la sede diplomática más próxima a su domicilio, según los puntos de videoconferencia habilitados por la Dirección General de Tecnología".

La citación es por la causa que él inició contra Anita Co por calumnias e injurias luego de que la actriz denunciara públicamente al actor por acoso, en la época que compartían elenco en Gasoleros.

El 12 de febrero de este año el actor también había sido citado por la misma causa, pero no se presentó. En aquel momento su abogado estuvo en Tribunales y argumentó: "No puede viajar por la medicación psiquiátrica que está tomando".