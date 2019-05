Fernando Burlando causó polémica luego de decir en Pamela a la Tarde que pedirá "la inexistencia de delito" en la denuncia por violación que Thelma Fardin realizó contra Juan Darthés, y dio a entender que el hecho ocurrido entre el actor y la actriz, que en ese momento tenía 16 años, fue "consentida".

"La información y documentación que nos acercan los profesionales de Nicaragua es que no se ve una negativa categórica, un rechazo claro. Es más, me parece que lo ha dicho, que la hemos oído a Thelma Fardin decir que tardó ocho años en darse cuenta que había sido violada, lo dijo en los medios. Me parece que si ella misma no se dio cuenta en ocho años, mucho menos se puede dar cuenta la persona a la que ella acusa como un agresor sexual”, dijo Burlando en Pamela a la Tarde, desestimando el relato de la actriz.

“Lo que esgrime (Thelma) Fardín es que existió una relación que llama a su sorpresa, pero digamos que por su propio relato no vemos una categórica y clara negativa”, insistió, poniendo en duda la palabra de la denunciante.

Fardin hizo su descargo al respecto: “Es fundamental que sostengamos esta posibilidad de hablar. Hicimos realmente un cambio muy grande. Más allá de que duele los ovarios escuchar a estas bestias decir este tipo de cosas con una impunidad brutal, la verdad es que si ha habido un cambio, una evolución”.

En declaraciones a las periodistas Romina Manguel y Luciana Peker, la actriz se refirió a la estrategia defensista del abogado: “Se metieron con todo. Pero sirvió para que se vea cuáles son las estrategias que sufre cualquier persona que quiere romper con este sistema. En un momento había que romperlo. Este tipo de exposición es brutal, injusta, sangrienta, pero termino quedando protegida”.

Sobre la importancia de todo lo sucedido, Fardin reflexionó: “Burlando es un representante más de la sociedad, como yo lo soy y como es mi abusador. Hay pibas que están en la misma situación que yo, pero capaz que tienen que denunciar al comisario de su pueblo y dicen ‘¿cómo hago?’ Dentro de lo trágico de la situación, yo cuento con herramientas y no me puedo quedar con los brazos cruzados”.

Además, Thelma se refirió al tema en sus redes sociales. Primero, compartió una captura de una página de su libro autobiográfico."Hoy abrí mi libro en esta página @Luciagaffoglio Gracias, a vos amiga del alma y a todas, a todos, a todes", escribió.

"En todo este camino siempre busqué transformar el dolor, siempre intenté que mi experiencia trágica no quedara solo en un sello que me marcara a mí para siempre, sino que sirviera para alguien más", reza uno de los párrafos que muestra qué la motivó a hacer la denuncia contra el actor.

"El sistema se defiende a sí mismo a través de engaños; escuchamos a la gente decir que el cambio es inminente, que va a suceder sin necesidad de que hagamos nada más, y así también bastardean la lucha. Escribo esto con mi amiga Lu cebándome mate al lado, y juntas recordamos el cartel que leímos en el estudio que me asesoró en Nicaragua: 'Un derecho que no se defiende es un derecho que se pierde'", se lee en otro.

Hoy abrí mi libro en esta página @Luciagaffoglio Gracias, a vos amiga del alma y a todas, a todos, a todes. pic.twitter.com/nlABgqlIn7 — Thelma Fardin (@soythelmafardin) 24 de mayo de 2019

Luego, la actriz compartió en sus historias de Instagram una serie de tuits publicados por su abogada, Sabrina Cartabia. "Comparto la regla de valoración de la prueba en casos de violencia sexual que fue adoptada por la Asamblea General de los Estados en 2002".

Oponiéndose a lo dicho por Burlando, la letrada explicó que "el consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando la fuerza, la amenaza de la fuerza, la coacción o el aprovechamiento de un entorno coercitivo hayan disminuido su capacidad para dar un consentimiento voluntario y libre".

"El consentimiento no podrá inferirse del silencio o de la falta de resistencia de la víctima a la supuesta violencia sexual" ni "de la naturaleza sexual del comportamiento anterior o posterior de la víctima".

"El uso de estas reglas es garantía de investigaciones con perspectiva de género y libres de estereotipos que discriminan a las sobrevivientes de violencia sexual. Las defensas legales que recurren a mitos sobre la violación son revictimizantes y tan dañinas como ineficientes #NoEsNo", concluyó la abogada.

Por último, Fardin compartió en otra historia de Instagram una nota publicada en LatFem: "La defensa de Burlando no es nueva, pero sí lo es la reacción. Él esgrime argumentos de un machismo de manual ante una sociedad argentina que abandona cada vez más lugares comunes y estereotipos misóginos (...) Burlando parece ignorar lo que todas las mujeres del programa entienden con total claridad: que no hace falta una categórica y clara negativa (siempre sujeta a la interpretación que se haga de categórica y clara), que sólo basta con decir que no, expresar incomodidad o temor, para que una situación sexual se detenga".

El comunicado de LatFem

Fuentes: Rating Cero y Exitoína