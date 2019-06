Thelma Fardin presentó su libro y se quebró en llanto al hablar sobre el episodio con Juan Darthés

Este lunes en la tarde, en DAIN usina cultural, la actriz Thelma Fardin presentó su libro, El arte de no callar, donde relata cómo fue su viaje a Nicaragua cuando denunció al actor Juan Darthés por violación.

Thelma se presentó el 11 de diciembre de 2018 en la conferencia del Colectivo de Actrices y allí hizo pública la historia con el actor que hoy se encuentra en Brasil. El hecho ocurrió durante una gira del ciclo Patito Feo.

Junto a Fardin estuvo su mamá y un grupo del Colectivo de Actrices Argentinas. Además, Ofelia Fernández, Suzy Qiú, Enzo Maqueira y Miss Bolivia entre otros invitados.

"Gracias, estoy terriblemente movilizada como ese 11 de diciembre, pero es un abismo estar acá y haber podido realizar todo ese recorrido en el libro. Gracias a mis compañeras, sin ustedes no podría haber hecho nada. Me encanta cuando escucho las especulaciones sobre quién está detrás de todo esto... ¡Si supieran que somos nosotros los sábados con unos mates de por medio!", dijo Thelma en la conferencia.

Y agregó: "No me alcanzan las palabras para ellas, para mi también, tengo las mejores amigas del mundo. No me voy a permitir estar así porque no puedo más de agradecimiento. Como digo en el libro, no puedo permitir caer. No puedo no ejercer este rol que me toca, tratando de ser la voz de esas personas que no tienen la exposición que yo tengo".

Por último, Fardin le dedicó entre lágrimas unas palabras a su mamá: "Quería que sea la recolección de lo que fue el viaje y por eso juntamos el arte con el libro. Tiene ilustraciones, testimonios, logramos en esta presentación dejar granitos por cada uno de los lugares. Gracias a mi editora, las amo con toda mi alma, creo que llegó el momento de que me quiebre y agradezca a mi mamá, que es todo lo que está bien, por haberme permitido llegar hasta acá. ¡Y ahora somos un montón, mamá!".

