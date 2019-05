Moria Casán a Thelma Fardin: "Traten de no marketinear más con el dolor"

Por algo Moria Casán recibió hace tiempo el apodo de "lengua karateca". Luego del cruce que mantuvo el domingo con Romina Manguel en Debo Decir, el ciclo que conduce Luis Novaresio, La One también apuntó indirectamente a Thelma Fardin, quien había salido a respaldar a la periodista.

"Paso a abrir mentes, si no fuera porque está mi foto, ni me molesto!!! 1ero porque no me siento aludida y 2do porque cuando se generaliza me parece que es una forma de no jugarse!!!", arrancó quien conduce Incorrectas a través de la pantalla de América.

"Soy hermafrodita, por lo tanto no soy mujer, el telón en mi vida ha funcionado para hacer streap tease del alma y desde mucho antes de eso practico la verdad, no veo un arte en el NO CALLAR, menos usando una pantalla y abusando de ella para contar desde abusos hasta marketinear libros con ayuda de supuesta sororidad de filósofos y de mediocre periodista, porque mientras buenos periodistas van siempre al hueso con ellos y con los demás, los mediocres se autocensuran haciendo decir a sus colegas lo que no dicen ellos", agregó.

"No hay que comprar lo que se vende, mucho menos sentirse un adalid de algo que te hacen creer, a los que no pueden encontrar trabajo de lo que les guste, traten de no marketinear más el dolor, porque a nadie le va a interesar mucho lo nuevo sino seguir morboseando lo viejo", continuó.

"Me voy a comprar un libro antes de que se convierta en best seller, mientras tanto releo el ARTE DE AMAR de ERICH FROOM", concluyó, siempre mencionando el tema del libro en clara alusión a la actriz, quien acaba de lanzar El arte de no callar, en el que narra su historia de vida.