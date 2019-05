Thelma Fardin defendió a Romina Manguel tras su cruce con Moria Casán

Romina Manguel y Moria Casán mantuvieron un fuerte enfrentamiento en el ciclo Debe decir. Todo comenzó cuando la periodista recordó las repercusiones negativas tras haber contado públicamente que había sido acosada por un invitado en el programa Animales sueltos.

Pero Moria Casán no se quedó callada, y la cuestionó por haber contado este episodio: "Si no querés meterte en algo, sabrás que estás expuesta a las redes sociales. El acto fallido que quisiste cometer ahí fue una guachada tuya, no fue ningún acto fallido".

"Para mí fue una guachada tuya, porque este señor aclaró que ustedes eran pareja", profundizó la conductora. Romina aclaró que en aquel momento estaba casada, y que "recién ahora" se separó. "¡Entonces lo estabas engañando a tu marido…!", le respondió Moria.

Este altercado tuvo una gran repercusión en los medios y en las redes sociales. Por ejemplo, la actriz Thelma Fardin expresó todo su apoyo a la periodista, y realizó un análisis sobre el feminismo.

"Hay mujeres que funcionan como el telón perfecto para encubrir las peores expresiones del machismo. Pero es necesario contemplar que hay carreras y personalidades formadas bajo esa mirada machista a la que estábamos acostumbradas", escribió Fardin.

"Feminismo, a mi modo de ver, es hacer de la experiencia individual, una experiencia colectiva y volverla hecho político. Del otro lado están las que dicen que: 'Pueden solas, que no les pasó porque son fuertes, o que les pasó, pero no importa…'", agregó la joven que acaba de lanzar el libro El arte de no callar, contando su historia de vida.

"Eso es lo que pasa cuando la vivencia individual se queda solo en eso, en 'a mí no me pasó'. De cualquier manera no vamos contra las mujeres, porque el movimiento siempre estará abierto para recibirlas. No hay feministas de la hora cero, y si las hay fueron aquellas que perdieron la cabeza en la guillotina en el siglo XVIII", escribió Fardin, para concluir: "Es muy difícil, es agotador, es una odisea, es una mierda; ser y tener que ser la víctima que esperan que seas, es imposible. Te abrazo siempre, Romina Mangue".

