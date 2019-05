Romina Manguel reveló en Animales Sueltos que ella había sido acosada en ese mismo programa por un invitado. Este domingo el tema se trató en Debo Decir y desató una fuerte discusión entre la periodista y Moria Casán.

"Yo, ese tema, basta. La pasé tan mal contando lo que conté, no medí las consecuencias. Y si me volviese a pasar, y sé que está mal mi mensaje, yo no sé si lo volvería a contar", dijo Manguel este domingo ante la pregunta de Luis Novaresio sobre aquél episodio.

"Conmigo se trató de usar políticamente la situación, y yo no la pasé bien. Tengo dos hijas chiquitas, hay cosas que no tengo ganas de pasar, de explicar. La pasé muy mal. No medí las consecuencias", agregó buscando dar por concluido el tema.

Sin embargo, Moria intervino y desató la discusión entre las invitadas. "Si no querés meterte en algo, sabrás que estás expuesta a las redes sociales. El acto fallido que quisiste cometer ahí fue una guachada tuya, no fue ningún acto fallido".

"Uh, bue, a ver. Cuando hablamos del maltrato a las mujeres o del machismo de las mujeres, me estoy refiriendo justamente a casos como este. Vos estás contando una situación muy violenta, incómoda para cualquier mujer…", respondió Manguel. "Es tan grave lo que estás haciendo, Moria, que no tenés idea de lo que estás haciendo. Te voy a contar lo que pasó, tal vez te interesa, además de revictimizar a la víctima", agregó la periodista.

A lo que Moria desvió el tema al recordar una entrega de los Martín Fierro en la que fue premiada, pero cuestionada por Manguel. "Me criticaste sin conocerme. Y no te estoy pasando ninguna factura", dijo.

"¿No me estás pasando ninguna factura? ¡Decís que fue una guachada mía que me hayan acosado!", replicó la periodista. "Para mi es una guachada tuya porque este señor aclaró que ustedes eran pareja", profundizó la discusión Casán.

Manguel aclaró que en aquél momento estaba casada, y que "recién ahora" se separó.

"¡Entonces lo estabas engañando a tu marido! Yo no te conozco a vos, si no era por lo de Fantino y porque te animaste a nombrarme diciendo que no estabas de acuerdo con el Martín Fierro…", volvió a insistir Moria.

El extenso cruce incluyó la postura de Casán sobre su posicionamiento con respecto al feminismo con una visión filosófica.

"Aristóteles decía que la mujer es un ser reproductivo y el varón es un poseedor administrador. Yo soy de las primeras feministas, amor de mi vida. Tengo mucha más edad que vos, puedo ser tu abuela. Hobbes, filósofo ingles, fue el primero que en el siglo XVIII inauguró la exaltación de la igualdad del hombre y de la mujer. A mí nunca nadie me cosificó ni me acosó, ¿sabes por qué? Porque yo nunca lo permití".

"¿Y a las que nos acosaron y cosificaron?", preguntó Manguel, a lo que la vedette contestó: "A mi me violó mi abuelo. Vos lo dijiste en un programa de televisión para que produjera esto", siguió Moria.

"Que yo era pareja de esta señor era un invento de la política porque no sabían cómo hacer para disimular que esos chats existían. Dicen que Thelma Fardin tenía ganas de provocar a Darthés. ¿Ves en qué se convierte?", aclaró Manguel.

Lejos de culminar la discusión, la vedette dijo: "Yo soy hermafrodita. Soy la primera feminista, no agresiva; ni adelante ni atrás, al lado de un hombre. No hay nada en la vida que respete más que a una mujer. Pero cuando veo cierta cosa larvada, como tengo edad y sabiduría, conozco cuando alguien va en laberintos y quiere hacer fallidos que no son fallidos. Soy una mujer leal, noble y de códigos. Y defiendo siempre a la mujer. Yo me defendí en el teatro, y me chupó un huevo: en el teatro firmé contrato pero exigí que ningún cómico rematara el chiste mirándome el culo o con mi físico. A mí nunca me pasó nada, nadie me acosó".

"Las víctimas de acoso no consienten el acoso. Vos tuviste suerte. Vos decís que no te pasó porque no lo permitiste. ¿A las mujeres que les pasó sí lo permitieron?", le cuestionó Manguel.

Moria volvió a insistir con un supuesto romance entre el denunciado y Manguel, a lo que la periodista volvió a negar y le replicó a Casán intentando culminar de una vez por todas el tenso cruce: "En las redes dijeron que vos salías con dictadores. ¿En serio le vas a dar bola a eso, Moria?".

"Yo los gatos que tuve los asumo y los conocen todos de nombre, mi amor. Soy hija de milico, ¡a mucha honra!", culminó la vedette.

Tras el picante cruce, Romina se pronunció en Twitter y señaló: "Estoy bien ❤Sólo otra agresión machista está vez de por parte de una señora que insiste en poner en duda las denuncias de acoso porque su fuente son las redes. Que se yo, las redes dicen que fue amante de un dictador. Va a haber más de estos malos momentos. Y los vamos a pasar".

Estoy bien ❤Sólo otra agresión machista está vez de por parte de una señora que insiste en poner en duda las denuncias de acoso porque su fuente son las redes. Que se yo, las redes dicen que fue amante de un dictador. Va a haber más de estos malos momentos. Y los vamos a pasar. — #ONCE #R MANGUEL (@rominamanguel) 27 de mayo de 2019

Y Moria también la siguió por esa red social: "Pueden creer que me olvidé de cerrar la manguela, que bueno que quedó dentro de mi piscina y así se llenó!!! Ya me voy a nadar un ratito con agua calentita #LosEspero hoy en @IncorrectasOk #VayainasEmpoderadas nunca pussies resentidas y desubicadas #AguanteAMERICASAN ????????????????".

Pueden creer que me olvidé de cerrar la manguela, que bueno que quedó dentro de mi piscina y así se llenó!!! Ya me voy a nadar un ratito con agua calentita #LosEspero hoy en @IncorrectasOk #VayainasEmpoderadas nunca pussies resentidas y desubicadas #AguanteAMERICASAN 💋🔥🔥🔥 — Moria Casán (@Moria_Casan) 27 de mayo de 2019

