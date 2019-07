Internaron a Darthés en Brasil por dolores en el pecho

El actor Juan Darthés fue internado esta tarde en un hospital de San Pablo, Brasil, luego de sentir dolores en el pecho.

Su abogado, Fernando Burlando, contó que "está sufriendo dolores en todo su cuerpo. La preocupación de hoy tenía que ver con el corazón, y por eso decidió hacer una consulta y quedó ingresado".

Además, Burlando indicó que el malestar físico del exgalán tiene que ver con el cuadro depresivo que manifiesta desde la denuncia por violación que radicó Thelma Fardín en su contra. Según el abogado, el actor siente "una situación de odio manifiesto y escrache permanente. En este caso, un dolor puede ser una realidad o algo que está sobre dimensionado", completó, según recogió TN.com.ar.

"Está pasando un momento crítico y pésimo de su vida. De un día para el otro pasó a ser todo lo contrario a lo que él quiere ser", comentó Burlando.

Con respecto al viaje relámpago de Darthés a la Argentina -estuvo apenas una semana recluido en un country de Rosario-, el abogado señaló que el actor decidió volver a Brasil porque no se sentía cómodo en el país. "No era la mejor situación para él. No le parecía responsable de su parte quedarse si podía afectar a terceros, su familia, sus vecinos", indicó.