Irregularidades: una famosa mandó al frente a la producción de ¿Quién quiere ser millonario?

La adaptación local del exitoso formato de entretenimiento ¿Quién quiere ser millonario? -que conduce Santiago del Moro por la pantalla de Telefe- ha tomado un camino bastante particular respecto a las clásicas estructuras de los programas de televisión de preguntas y respuestas.

Noche tras noche, además de otorgar grandes sumas de dinero, en el ciclo del canal de Viacom se relatan duras historias de vida que hasta poseen más importancia que el juego en sí, pero una famosa cantante que participó la semana pasada dio a conocer un arreglo que tuvo con la producción y que encendió la polémica.

Daniela Mori, ex integrante del popular grupo Las Primas e intérprete del hit Endúlzame que soy café, reveló que fue convocada para ir a jugar, en vez de haberse anotado como cualquier otra persona con deseos de participar.

“Una sola vez había visto el programa, me llamaron de la producción. Yo no les había escrito y me dicen 'Dani, tu número de teléfono me lo pasó un amigo que tenemos en común. Te estuvimos buscando hace tiempo porque la verdad que nos gustaría invitarte’”, reveló la artista en Confrontados (El Nueve).

A medida que ella avanzó en el programa de Del Moro, fue contando la tremenda lucha que ganó su hija contra el cáncer de colon, y el premio que ganó –ciento treinta mil pesos- será donado para el tratamiento de Lucas, un joven que sufre de la misma enfermedad.

''Honestamente, ellos me invitaron y no sabían nada de lo de Lucas, después me comentaron que había ido la mamá de Nicole Neumann y otro más, pero ellos me invitan al programa para que fuera con mi hija’’, indicó Daniela.

Más allá del gran gesto solidario que tuvo la cantante, quedó expuesto el hecho de que la producción de ¿Quién quiere ser millonario? elegiría a dedo a los invitados al juego en pos de generar más repercusión con las conmovedoras historias de vida que estos pueden contar al aire.

En la misma semana en la que Daniela fue parte del ciclo, también estuvo Carlos, el padre de Laurita Fernández, y su participación coincidió casualmente con los mismos días en los que su hija reemplazó a Verónica Lozano como conductora en Cortá por Lozano.

Fuente: Exitoína