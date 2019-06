La mendocina que emocionó a todos en Quién quiere ser millonario

"Apoyo mi cabeza en su pecho y escucho los latidos...es como escuchar la primera ecografía de mi hijo". La frase emocionó a todos los que venían el programa "Quién quiere ser millonario". La dijo Miryam, una mendocina de Maipú que sufrió la muerte de Matías, uno de sus hijos, en un accidente. Y en medio del dolor, aceptó donar los órganos y así salvarle la vida a 6 personas.

La mujer participó en el programa "Quién quiere ser millonario", en Telefe, y contó su historia. Pero no terminó allí: en el público estaba Alexis, un joven de La Pampa que recibió el corazón de Matías. "Es mi segunda mamá", dijo el joven, quien pidió tomar conciencia sobre la importancia de la donación de órganos.

La historia emocionó a todos. Además, en el público estaban los integrantes de ambas familias. "Nos encontramos de casualidad, porque yo venía al programa y Alexis a un control", contó Miryam. Entre otras cosas, la mujer resumió lo que siente cada día. "Escucho el corazón de mi hijo en Alexis", dijo. "Si nuestro mensaje sirve para crear conciencia bienvenido sea. Eso es lo importante", aseguró.

"Cuando recibí la carta donde decían cuántas personas habían recibido los órganos dije que tenía que servir para algo. Pasaron tres años y al ver mi esposo que mi salud empeoraba, me regaló una tablet. Cuando entro a mi Facebook veo una solicitud de amistad de una señora con un niño con barbijo. Al día siguiente me contesta el papá. Me dice, ese chico es mi hijo, fue transplantado del corazón, y me dijo la misma fecha del fallecimiento de mi hijo. Cuando hablamos me dijo que sabía que el corazón de su hijo era el del mío", relató con total entereza.