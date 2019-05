Del Moro le contestó a Weich tras sus críticas a "¿Quién quiere ser millonario?"

Julián Weich dijo que no quería generar polémica con sus palabras, pero fue inevitable. El reconocido conductor de programas de entretenimientos criticó el ciclo de Telefe ¿Quién quiere ser millonario? y, ahora, Santiago del Moro, brindó su opinión sobre los dichos.

"Me parece que todo tiene que ver con la búsqueda del rating, y lo hacen de la manera más rápida, barata e inmediata. No me pongas algo que me da vergüenza ajena… Fijate lo que pasa con ¿Quién quiere ser millonario?, eligen participantes con historias al borde de… Pará, pará, no hace falta. Está buenísimo que vaya una persona que trabaja en el CONICET para que tenga un reconocimiento y todos se enteren de lo que pasa, pero está muy digitado todo", dijo Weich en el ciclo radial Por si las moscas.

Del Moro, consultado al respecto por el programa de América Involucrados, manifestó sus sensaciones ante estas declaraciones: "Mi única respuesta siempre es el trabajo y contesto así, trabajando todos los días. El programa está para que la gente participe, charle conmigo y gane mucha plata. Hago un programa que me encanta, estoy con la gente y nos va bárbaro. Este programa es un poco de luz y aire fresco en un momento muy difícil".

"Me molestaría (lo que dijo Weich) si fuera así, pero como no es así no me lo puedo tomar en serio. No voy a hablar de eso, no me interesa. Pongo mi energía en trabajar y en cosas positivas", agregó.

Al ser consultado por el cronista del programa de América sobre las historias de las personas que van a su programa, contestó: "No importa si venden o no venden. Son casos de la vida, como vos contarías tu historia si vinieras a jugar. Son las historias de los participantes. Buscarle algo negativo o malo habla de quien lo dice, no de lo que es el programa en sí".

Fuente: Teleshow