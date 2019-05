El plan para juntar a Jorge Rial y Luis Ventura en Intrusos

La gerenta de programación de América, Liliana Parodi, habló en el ciclo radial Por si las Moscas sobre los 20 años que Intrusos cumplirá el próximo año.

Liliana Parodi sostuvo fuertemente la idea de que en el 2020 Jorge Rial y Luis Ventura se reencuentren televisivamente para el aniversario N° 20 de Intrusos. "Me gustaría juntar a Rial y a Ventura para los 20 años", manifestó.

"A mí me gustaría juntarlos, pero quiero que ellos estén contentos de juntarse", insistió. Y agregó: "Es un deseo para que ellos hagan lo que hacen".

Recordemos que los periodistas, que eran mejores amigos, se distanciaron tras la polémica desvinculación de Ventura de Intrusos en 2014. Desde entonces, no se han vuelto a juntar en tv. La última vez que coincidieron fue en el baby shower de Morena Rial, antes del nacimiento de su hijo Francesco, ya que la joven considera su tío a Ventura.

Días atrás, el conductor de Secretos Verdaderos se refirió nuevamente a su relación con el Intruso. “Para mi Intrusos no se murió, lo mataron adentro mío. Se hubiera muerto si yo hubiese decidido irme, pero a mí me boletearon”, afirmó el periodista. “Nunca hubo un mensaje claro, nunca supe bien por qué me fui”, aseguró.

Además, según el panelista de Involucrados, Rial "le mojó la oreja" al decir que no se había dado cuenta de que Luis no figuraba en la lista de invitados a su casamiento con Romina Pereiro.

Respecto a la reunión de los Intrusos, Rial dijo en medio de su entrevista a Andy Kusnetzoff: "El año que viene, como cumplimos 20 años, mi intención es reunir a todos", adelantó el conductor.

"¿Va a venir Camilo García acá? ¿Todos? ¿La colorada también?", consultó el ex CQC. "Todos. No es más colorada, pero sí, voy a invitar a todos. Primero tenemos que llegar a los 20 años. Llegamos a los 20 años y vamos a hacer un reencuentro", detalló Rial.

Fuente: Exitoína