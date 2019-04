Jorge Rial aniquiló a Mirtha Legrand y dijo que no la quiere

En medio del desarrollo de la guerra entre Jorge Rial y Marcela Tinayre, el periodista decidió correr la mira y apuntar contra la madre de la conductora de Net TV, y así desde el piso de Intrusos, disparó a quemarropa contra Mirtha Legrand, luego de que esta afirmara que él nunca quiso al clan Viale-Legrand-Tinayre.

Romina Pereiro y Jorge Rial en su casamiento.

“Rial nunca me quiso. Nunca me quiso a mí y nunca quiso a mí familia”, aseguró La Chiqui en diálogo con varios noteros de la televisión argentina a la salida de un teatro. Al escuchar esto, el conductor de América volvió a remarcar lo acontecido en la mesa de la diva en aquella visita de Natacha Jaitt durante marzo del año pasado, y lanzó una opinión letal: “Esa cosa de ‘familia’ es cuasi mafiosa”.

“En este ambiente nadie se le atreve a Mirtha. Tiene un halo protector, porque es ella, la edad, pero a mí no me importa nada, es una más, común y corriente. Ella debería mirar hacia adentro un poco. Va tener que ir a Tribunales. A Tri-bu-na-les, porque en su mesa se hizo una operación de inteligencia”, declaró Rial haciendo referencia a la citación de Legrand en el marco de la causa que investiga el juez Alejo Ramos Padilla.

“Se transmitió en vivo, creo que pocas veces pasó en la historia de la televisión que un programa haya estado dispuesto durante más de dos horas para que los servicios de inteligencia hicieran una campaña. Todo esto producido por Nacho Viale”, cuestionó el periodista.

Además, el conductor le recomendó que revise la inferencia que tuvo la crisis por el apoyo a Mauricio Macri a través de sus cenas y almuerzos en la pantalla de El Trece. “Respecto a todo esto que está pasando (la crisis), de responsabilidad directa tiene cero. Pero indirectamente…el apoyo, bancar. Vieron que los sábados a la noche, sus mesas eran la reunión de gabinete ampliado, Con políticos, filósofos y exégetas del oficialismo, después los domingos si era más pavada. Hay que hacerse cargo”, sostuvo.

“La verdad, no la quiero. Pero no es que no la quiero o la quiero. No me causa nada, no me mueve la aguja, ni ella ni toda su plebe. La admiro, es una mujer maravillosa y una profesional del carajo, pero no la quiero, no tengo contacto. Las veces que comí con ella fueron con una cámara adelante. Está todo bien. Si me quiere invitar al programa que mi invite, ella ya sabe... sabe que no voy a ir”, sentenció Rial al comienzo de su programa.

Tras volver las declaraciones de la diva, el conductor amplió su posición. “Yo no tengo porque quererla. Solo compartimos un ámbito en común que es el medio. Le puedo llegar a tener cariño como espectador. Si ella me quiere o no me quiere no me saca el sueño. Hay un mito de que todos nos tenemos que querer en este ambiente y no es así”, indicó.

Fuente: Exitoína