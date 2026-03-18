Por primera vez, Jairo contó una curiosa anécdota con Juan Domingo Perón que sorprendió a todos: "Me hizo..."

En un ida y vuelta con Sebastián Wainraich, el artista reveló una de las experiencias más impactantes de su vida con el expresidente.

Jairo compartió en las últimas horas una historia sacada del cuento. Durante una entrevista con Sebastián Wainraich en Urbana Play, el cantante cordobés viajó en el tiempo hasta la Nochebuena de 1970 (o 1971, según sus propios cálculos) para desempolvar los detalles de un encuentro casual y surrealista con Juan Domingo Perón en su residencia de Madrid.

Todo comenzó como un simple trámite. Jairo, acompañado por Teresa, quien tiempo después se convertiría en su esposa, llegó a la casa del líder histórico con el único objetivo de entregarle un paquete por encargo. Sin embargo, la formalidad se rompió rápidamente ante la reacción del anfitrión. "Dice: 'Ah, pero qué bueno, muchas gracias, gente joven. Pasen, pasen'", recordó el músico.

La crónica de los hechos Embed - La inédita anécdota de Jairo con Juan Domingo Perón que sorprendió a todos: "Me hizo un..." Perón se encontraba completamente solo en la propiedad, ya que el personal tenía el día libre por las vísperas navideñas. Lejos del protocolo, les ofreció algo para tomar y, ante el pedido de Jairo, fue él mismo quien se dirigió a la cocina para preparar y servir el té. La visita fugaz se transformó en una fluida charla de cuatro horas donde la política nacional quedó fuera de la mesa, salvo por una curiosa advertencia del General sobre que "la Tercera Guerra Mundial estaba a la vuelta de la esquina".

El contraste de la escena tenía un condimento extra que Perón jamás sospechó. En la entrevista, Jairo confesó que sus raíces políticas estaban en la vereda opuesta: "Yo soy radical desde chico". Ante la rápida pregunta de Wainraich sobre si se atrevió a decírselo en ese momento, el cantante admitió con humor: "No, no me animé".

jairo mario gonzalez (2).JPG Jairo, gran artista nacional. ALF PONCE MERCADO / MDZ La velada marchaba tan bien que el expresidente los invitó formalmente a quedarse a pasar la Nochebuena con él. Pero la historia dio un giro doméstico inesperado. De pronto, el teléfono de la residencia sonó. Perón fue a atender y, desconcertado, regresó al salón: "Preguntan por Teresa", anunció.