Solo unas pocas bastaron tras el nuevo episodio de la guerra entre Jorge Rial y Yanina Latorre para que el escándalo alcance un nuevo nivel gracias a las fuertes declaraciones sin filtro de la panelista en contra del conductor de Intrusos.

Sentada en su silla del panel de Los Ángeles de la Mañana (El Trece), la esposa de Diego Latorre insultó de arriba abajo al periodista. “Fui amenazada por él en Twitter. Es un cagón como siempre. Se hace el feminista y bondadoso y ante la menor crítica de un look…”, inició Yanina su descargo.

“Yo hablé en la radio del look de su hija, como se hace acá con Matilda Blanco, por ejemplo. Una de sus hijas, Rocío, fue con jogging a la fiesta. Fue un casamiento que estuvo expuesto y en el que hubo miles de fotos. Así como en muchos programas de televisión llaman a alguien para que critique los looks, en la radio también lo hicimos, y dije que la mujer de él estaba divina y también que no me habían gustado sus dos camperas de cuero. Yo solo dije que era tendencia el jogging de la niña, pero que no me parecía adecuado para ir al casamiento del padre. No hice alusión a si era linda, fea, gorda, flaca, petisa, buena o mala persona. Eso fue todo lo que dije, incluso ponderé a Morena porque la vi feliz”, continuó la panelista del programa de Ángel de Brito.

“Fue solo una opinión mía. Al casamiento de tu papá no vas con unos joggings, pero fue una opinión como hace él también con todo el mundo. ¿Él puede y yo no?”, enfatizó.

Tras la introducción, Latorre se encargó de recordarle a Rial las duras críticas que recibió por parte de Natacha Jaitt meses atrás, luego de que estallara todo el escándalo de la infidelidad del ex futbolista de Boca y Racing con la mediática fallecida. “Dijo que iba a comprar pochoclos para hacerse un picnic con mi hija en el Bailando. Rial, ya compraste pochoclos, te hiciste un picnic terrible con mi familia, y así te fue, porque un día Natacha se te dio vuelta y te mató”, disparó.

Yanina no levantó el pie del acelerador y reveló una interna de cuando Morena estuvo en su contra, lo trató de mafioso y se intentó suicidar. “Sos un cagón, porque el año pasado cuando tu hija estaba con quilombos llamabas a los programas para pedir piedad, y eso es de forro y cagón”, lanzó enojada la panelista.

“Te mando un beso, Rial. Seguí amenazando que no tengo miedo. No estoy casada con Daniel Vila, ni con Mariano Chihade, ni con Adrián Suar o Marcelo Tinelli. Soy un simple cuatro de copas que no te tiene miedo, seguí tratando bien a las mujeres, después te haces el feminista”, sostuvo.

“Un tipo de sesenta años que amenaza a una chica de 18 es un cagón”, sentenció la integrante del programa de El Trece, en referencia al inminente debut de su hija Lola en el certamen de Showmatch.

