El descargo de Mirtha tras tildar a Macri de fracasado: "Nadie me domina"

Mirtha Legrand estuvo en ojo de la tormenta tras expresar hace una semana que el presidente Mauricio Macri “dejó de ser un triunfador para ser un fracasado”. Las disculpas por la descalificación llegaron apenas unas horas después en su programa del domingo al mediodía cuando la conductora habló del “exabrupto” que tuvo al aire: "Pido disculpas por lo que dije, no se volverá a repetir", dijo.

Una semana más tarde de sus declaraciones, aclaró que no es “una panquequera” y que su intención fue “hacer un chiste” que le salió mal.

“Sigo fiel a Cambiemos y votaré a Macri porque confío en él, le tengo cariño y simpatía y creo que es lo mejor para nuestro país”, sostuvo Legrand y volvió a pedir disculpas en vivo: “Soy de un solo matiz, un solo pensamiento y una sola idea. Pienso con mi corazón y mi corazón me dice que vote a Macri”.

Tras sus palabras, la conductora pidió un aplauso a los presentes y remarcó entre risas que detrás de cámara “hay muchos que no aplauden”.

Asimismo, quiso aclarar que no recibió órdenes de retroceder con sus palabras: “Nadie me llamó para que me rectifique, nadie me domina, me manejo sola, ni del canal ni del Gobierno ni de nada, digo lo que pienso y siento”, aseguró y al paso, tras un carraspeo, comentó: “Del disgusto me quede afónica…”.

Fuente: Rating Cero