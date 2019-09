Como viene ocurriendo en las últimas semanas, la mesa de La Noche de Mirtha tuvo entre sus invitados a varias figuras vinculadas a la política. En esta ocasión, estuvieron en el programa de El Trece los periodistas Ceferino Reato, Liliana Franco, Tato Young y Teté Coustarot, junto al economista Martín Tetaz. A lo largo de las dos horas que duró el envío brindaron algunos datos sobre la actualidad económica de la Argentina y dialogaron sobre estas cuestiones con la diva, quien brindó su opinión y dijo que "Mauricio Macri era un triunfador y se ha transformado en un fracasado".

Todo empezó cuando Tato Young analizó, a grandes rasgos, las decisiones que tomó el gobierno en materia económica: "Creo que conceptualmente lo que pasó es que el Gobierno se confió. Creyó que con la plata que pedía prestada alcanzaba para ordenar el país, y la verdad es que no alcanzó porque no hicieron las reformas de fondo, no hubo ningún plan de fondo y no se dieron cuenta de que la gente la estaba pasando mal".

A lo que Ceferino Reato indicó: "Macri es mejor candidato que presidente. En un gobierno ideal debería haber sido canciller, a lo sumo. Muchos ministros de él deberían haber sido secretarios: por ejemplo, Dujovne. No tenía el mejor equipo porque no quería estar con los mejores. Él quería estar con los subordinados: lo tenía a Prat Gay, que es una persona que sabe, o a Melconian, pero los empujó a irse. El perfil lo daba Marcos Peña. Es un excelente muchacho, pero con una limitación importante. Todo el gabinete tiene esa estatura, la de Macri y Peña".

Mirtha dijo que "todos pensamos" que el Presidente "iba a cambiar el gabinete antes de esta crisis". Pero para Tato Young eso no tenía sentido: "Pedían la cabeza de Marcos Peña. Durán Barba es impresentable, pero Marcos Peña no es un monje negro que le habla al oído a Macri. Él es Macri. Es el hombre que está con él todo el día, con el que se formó. Piensan igual: es el jefe y el ayudante".

La charla siguió en esa línea, con el aporte de Martín Tetaz: "La crisis del año pasado fue muy severa. No hay antecedentes de un país que haya tenido una devaluación de la magnitud que tuvimos el año pasado. Llegamos a las elecciones con 55 por ciento de inflación. Es imposible ganar así, tiene que ser una cosa milagrosa".

Y Reato agregó: "Hubo un 11 por ciento de caída del salario real en un año. En cuanto a la distribución de ingresos, los ricos ganan 20 veces más que los pobres, cuando hace un año ganaban 17. Hay 3.600.000 pobres nuevos en un año…"

Sorprendida por los datos que estaban aportando sus invitados, Mirtha no dudó en brindar su opinión: "Yo pienso… Macri era un triunfador y ahora se ha transformado en un fracasado. Es terrible".

Y recordó: "Esa vez que almorcé con Macri y le expresé mi opinión sobre los aumentos en las tarifas, le dije que habían sido 'sangrientas'. No me acuerdo bien la palabra, por ahí empleo palabras muy terminantes… Él me dijo: 'Bueno, había que hacerlo, todavía vamos a tener que nivelar más'. Creo que la debacle empezó ahí".

Mirtha, que antes de las PASO había manifestado que no estaba en sus planes invitar a Alberto Fernández a su programa, reconoció que cambió de opinión y dijo: "Soy una panqueque". Además, aseguró que, en caso de que el candidato del Frente de Todos gane las elecciones y la invite a la Casa Rosada, ella accedería.

Fuente: Teleshow