Tras negarle la invitación, Alberto Fernández le respondió a Mirtha Legrand

Hace algunos días, Mirtha Legrand contó en su programa que Alberto Fernández, el precandidato a presidente del Frente de Todos, no será invitado antes de las elecciones.

Como ya es costumbre, la conductora dio su opinión sobre la situación actual del país y, cuando el periodista Fabián Doman le preguntó si tenía pensado invitar a Mauricio Macri y a Alberto Fernández a su mesa, primero dijo: "No sé, no sé... ¿Por qué me preguntás?".

"Porque me llama la atención que todavía no los tuviste y son reportajes que estamos esperando", respondió Doman.

A lo que Mirtha le devolvió: "No sé, no hablamos tampoco. A Alberto Fernández no lo voy a tener. Porque habla muy mal de este gobierno y yo estoy a favor de este gobierno", definió la diva.

Ahora, Fernández le respondió a La Chiqui tras negarle la invitación a su programa. Cuando en una nota para el programa radial "Las últimas noticias" le preguntaron por lo que había dicho Mirtha, el político respondió: "Yo no quiero hablar puntualmente de esa señora, pero eso es un caso atípico de una posición tomada ideológica".

Y luego remarcó: "Tiene dos lecturas, por un lado es un gesto de honestidad intelectual, lo cual agradezco. Por otro lado demuestra su vocación republicana como periodista o como lo que sea".