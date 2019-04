Mirtha Legrand se cansó de la "pesada herencia" y criticó al Gobierno

Mirtha Legrand volvió a apuntar contra el gobierno de Mauricio Macri en su regreso a la televisión este sábado a la noche. En un acalorado debate con Carlos Melconian, expresidente del Banco Nación, la conductora mostró su hartazgo sobre el discurso del oficialismo sobre la "pesada herencia".

"A la sociedad tendríamos que haberle explicado que recibimos una herencia que fue de lo peor que yo he visto", aseguró el economista. Mirtha lo interrumpió: "Basta con la herencia, querido, ya hace mucho de eso".

Luego apuntó hacia el jefe de Gabinete, Marcos Peña. "Esta mañana lo escuché en un programa y para él está todo fantástico, maravilloso. Eso no es cierto. Tienen que admitir y poner los puntos sobre las cosas que no han funcionado", agregó.

Melconinan insistió que Macri puso a la Argentina en un lugar estratégico en el mundo, pero la diva volvió a retrucar. "Pero los inversores no vienen". La discusión siguió hacia el sistema impositivo y la inflación.

"Yo pago tres meses de mi sueldo de impuestos. Incluso más. Mientras no se acabe con la inflación en este país, la cosa no va a funcionar, la cosa no funciona. Estamos después de Venezuela en inflación en el mundo. Eso te come los sueldos, te come todo", completó.