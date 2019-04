El contundente comentario de Flor Peña sobre el "voten a Macri" de Mirtha Legrand

"Mirtha siempre fue una militante del PRO y el macrismo", definió Flor Peña, sin vueltas, cuando le preguntaron por el pedido de la diva para votar a Mauricio Macri en la posible reelección.

La jurado del Bailando analizó el discurso de Mirtha teniendo en cuenta las repercusiones que generaron los famosos que apoyaron al kirchnerismo.

"Yo puedo respetar que ella diga 'voten a Macri', porque es lo que ella piensa. El problema es ¿por qué nosotros no podemos decir 'voten a Cristina'? Si nosotros llegamos a decir eso, somos todos pagos, pero los M no. Nosotros somos ultra, y los M no. Nos decían 'ultra' de manera peyorativa. Como si fuéramos una especie de negadores seriales", afirmó en un móvil para Confrontados.

Luego remató: "Han sido mucho más injustos con nosotros que con los que han bancado a este Gobierno".

Respecto a la diva, plantó bandera blanca: "Ella es así. Yo me senté en su mesa y nosotras nos tenemos mucho respeto y pensamos totalmente distinto. Sin embargo, puedo sentarme en su mesa y no sentir que me falte el respeto".