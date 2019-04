Domingo hot: Florencia Peña hizo fiaca entangada en la cama

Florencia Peña aprovecha al máximo el tiempo libre que tiene entre las funciones de Cabaret, la obra musical que protagoniza junto a Mike Amigorena en el Teatro Liceo, y en especial, las pocas “vacaciones” que le quedan a horas de arrancar un nuevo año de Showmatch que la tendrá como jurado del Súper Bailando.

Por esto mismo, durante el mediodía del domingo, la actriz compartió cómo disfruta de su cama con mucha fiaca con una sensual foto en ropa interior y pijama.

“Quien necesita disfraz, si el hecho de ser uno mismo ya asusta a cualquiera. Buen día #domingo”, escribió Peña en su cuenta de Instagram, junto a una imagen suya donde la observa en bombacha negra y con una remera manga larga gris con un potente escote.

Dentro de sus historias en esa misma red social, también difundió una postal suya donde deja ver parte del inmenso tatuaje que tiene en sus glúteos y piernas, y uno que posee en el tobillo. “Pelo dominguero”, escribió, debido al estado de su cabellera tras haber estado recostada seguramente durante un largo rato.

Florencia Peña y una siesta hot de domingo

Teniendo en cuenta el horario en el que compartió las imágenes, es muy probable que sea desde la cama el lugar en donde mire S.T.O., el programa de televisión en el cual participa su carismático y extrovertido hijo, Juan Otero. En el mes de marzo, esa misma cama fue escenario de otra tremenda foto ratonera.

Durante la última semana, la ex Casados con hijos fue elogiada por alguien que tiene una opinión política muy distinta a la de él: Alfredo Casero. El humorista antikirchnerista fue consultado sobre los actores que se quejaron de la crisis que atraviesa el país y el malestar económico que se vive, y declaró en Los Ángeles de la Mañana: “Ella me debe detestar, pero yo a Florencia Peña la amo, me parece una de las mejores artistas de este país después de Verónica Llinás, que también me debe detestar. Peña dice algo que está claro: ‘Yo respeto lo que ha votado el pueblo’”. En ese mismo programa, el ex Cha Cha Cha disparó contra una gran cantidad de colegas que se quejaron de la situación de Argentina.

Fuente: Exitoína