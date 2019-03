Florencia Peña reveló que a los 18 años fue acosada por un actor

Florencia Peña reveló este sábado un episodio de abuso que sufrió cuando tenía 18 años y apenas comenzaba su carrera en el mundo del espectáculo.

En el programa Podemos Hablar, que conduce Andy Kusnetzoff, la actriz aseguró que "todas las mujeres de alguna u otra manera hemos pasado" una situación de acoso, pero que "la diferencia es que ahora dejamos de naturalizarlo y empezamos a darnos cuenta".

"Siempre me sentí una mujer empoderada, aunque no lo supiera. Siempre sentí que yo hice lo que quise, siempre fui muy independiente, me fui a vivir sola a los 19 años. Tengo la profesión que quiero, hago lo que se me canta, vivo la vida sexual, afectiva y materna como quiero", afirmó antes de dar su testimonio.

"A los 18 años yo tenía un compañero, que no voy a dar el nombre y que ya era grande en ese momento, que me tocaba. Y con mi personalidad yo le decía 'no me toqués...'", dijo.

En ese momento, Sabrina Rojas comentó: "No le ponías los puntos...". A lo que Florencia Peña agregó: "Lo hacía entendiendo que yo, con las tetas que tenía... estaba bien que me las quisieran tocar".

Luego, la actriz contó que nunca pudo enfrentar a esa persona y hacer su descargo. "Nunca se lo dije, creo que él no se da cuenta o no sabe. Me parece que nunca entendería, hay algo del machismo y del patriarcado que en ciertos hombres no va a cambiar nunca", consideró.

"Desde que lo entendí, no me lo volví a encontrar. Me lo volví a encontrar muchas veces pero no había entendido que eso había pasado. Si me lo volviera a encontrar, quizás se lo diría", reconoció.

"Lo in interesante de este momento, más allá de buscar los culpables, es que nosotras podamos criar a nuestros hijos varones e hijas mujeres sobre la desnaturalización de estos hechos que para nosotras antes eran comunes", concluyó.

Fuente: Clarín