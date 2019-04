Los ex "Casados con hijos", enfrentados con Florencia Peña

El año pasado cobró fuerza el rumor de que la versión teatral de Casados con hijos, a esta altura un programa icónico de la televisión argentina, llegaría con su versión teatral en 2019. Pero de inmediato llegó la la desmentida: Florencia Peña, una de las protagonistas, ya estaba contratada para encabezar el musical Cabaret. Y sin ella, hay pocas posibilidades de que el programa de televisión se traslade a las tablas.

Surgieron entonces los enojos. Y todos apuntan a Peña, ya que fue la única que dio la negativa. Hasta Luisana Lopilato, que vive en Canadá con su familia, estaba confirmada. Ahora Flor asegura que el proyecto se hará el año que viene, pero Guillermo Francella no lo da por sentado: "Yo este año podía, el año que viene no sé…", adelantó el actor en una nota con Confrontados, por El Nueve.

Recordemos que el proyecto para hacer el teatro Gran Rex durante tres meses -en principio- se armó con la compra de los derechos a Sony por parte de Telefe/Viacom a través del productor Axel Kustechazky, uno de los adaptadores de la sitcom para televisión.

Según publicó Rodrigo Lussich para Teleshow, se había elegido los meses de mayo, junio y julio de este año porque Luisana podía instalarse en Buenos Aires, ya que es el receso escolar en Canadá. Hasta su marido, Michael Bublé, había aceptado suspender actividades de su carrera internacional para quedarse aquí con ella y sus hijos.

"Estábamos todos para hacerlo. Luisana venía a Buenos Aires, hablé por teléfono con Erica (Rivas, María Elena Fuseneco en la historia) y me dijo que sí. Pero Florencia no pudo", explicó Francella. Su contrafigura también lo reconoció: "Un poco se cayó por mí", reconoció la ex jurado del Bailando 2018. Aunque dejó abierta una posibilidad: "Vamos a hacerlo un ratito en 2020, como un chiste…".

"Si la hacemos tenemos, que estar todos. De lo contrario, no se hace", es la premisa del elenco. La oferta es tentadora: llenar el Gran Rex durante tres meses aseguraría una ganancia millonaria para todos, puesto que la mayoría firmaría un contrato que incluye un fijo y porcentaje de la venta de entradas.