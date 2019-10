A pesar de que trabajan juntos en el jurado del Súper Bailando en ShowMatch, Ángel de Brito confirmó que no asistirá a la boda de la modelo y Roberto García Moritán.

“Yo no voy a ir, no. ¿Cómo voy a ir? Un día, cuando contó, dijo ‘Están todos invitados, vengan después de las 12 a bailar’. Yo le dije, ‘Invitación de segunda, no. Invitame, sentame en una mesa’. Me dijo ‘No, es que no tengo lugar, si no los invitaría’. Bueno, no pasa nada”, explicó el conductor.

Cuando le preguntaron al conductor de LAM si le hará un obsequio a su compañera de trabajo, redobló la apuesta: “¿Qué regalo? Si no estamos invitados formalmente, no nos llegó una tarjeta".

Luego aclaró: “Ojo, a mí me parece perfecto que no invite a la gente que no quiere invitar, hace familia, amigos (...) Se casa un participante del Bailando, ¿tiene que invitar a todos? No”.