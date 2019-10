Luego de sorprender a todos al anunciar que en noviembre se casará con el empresario Roberto García Moritán, Carolina "Pampita" Ardohain volvió a ShowMatch y se emocionó al hablar de su compromiso.

En el arranque del programa, Marcelo Tinelli felicitó a Pampita por el anuncio y la conductora, que desbordaba felicidad, contó cómo vive este gran momento y le respondió a quienes le tiraron mala onda.

“La propuesta fue una sorpresa total, pero no tenía dudas. Tuvo como cómplices a unas amigas que ayudaron un montón", explicó la jurado a Marcelo, quien destacó la original manera en la que el empresario le propuso casamiento. "Yo no sabía que el amor entre ustedes era tan grande, porque vos sos muy cautelosa. Porque para que él haga eso es porque hay un amor correspondido, es impresionante. La verdad te felicito", remarcó el conductor.

"Desde que conocimos, reconocimos en el otro los mismos sueños, las mismas ganas de vivir las cosas. Todo fluía muy fácil y nuestros hijos lo hacían muy fácil también. Todos están contentos con la relación. Nos cuidábamos mutuamente", subrayó.

"Fue un video de mucho amor y si alguno te critica, fue tan hermoso lo que se vio, que es una muestra de amor impresionante", le dijo Tinelli. "Muy poco me importa lo que piense la gente, en general me llega mucho cariño. En general, me llega mucho mensaje que dice que llevaban dos meses de conocerse y llevan 40 años de casados", respondió Pampita, respondiendo a quienes criticaron por su sorpresivo anuncio.

“Hace mucho tiempo que pedía un amor de este tipo, un amor sano y simple. Una persona que me valore tal cual soy. La propuesta fue una sorpresa total, pero no tenía dudas. Todo lo que vino fue hermoso, pero el sí ya estaba”, dijo emocionada, además de aclarar que no esta embarazada ni pensaban agrandar la familia este año.

"Estoy muy feliz desde que lo conocí. Me emociona un montón estar transitando todo esto", concluyó Pampita.

Tras la gran y romántica propuesta que le hizo el empresario durante sus vacaciones en Punta Cana, República Dominicana, Pampita contó que ella tenía 50 invitados y él 80 para el casamiento que se llevará a cabo en el Palacio Sans Souci el 22 de noviembre.

Para finalizar, la jurado bromeó con Tinelli para ver si le daban días para disfrutar de su luna de miel.

Fuente: Exitoína