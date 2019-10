Quién es Roberto García Moritán, el futuro marido de Pampita

Roberto García Moritán, el hombre con quien Pampita Ardohain ha decidido volver a pasar por el altar, es un empresario gastronómico de 42 años, separado y con dos hijos. "Economista, emprendedor, que desarrolla y arriesga; padre de dos y orgullosamente argentino", es la descripción que ofrece de sí mismo en su cuenta de Instagram.

Este hombre de bajo perfil, que sorprendió a la conductora con una romántica pedida de mano en las playas de Punta Cana, conoció a la ex de Benjamín Vicuña a través de amigos en común.

García Moritán es hijo de un diplomático de carrera, nació en los Estados Unidos y cuando tenía seis años se mudó con su familia a Suiza. A los 12 años volvió a Buenos Aires e hizo la secundaria en un colegio bilingüe. Al recibirse estudió Economía en la Universidad de El Salvador (USAL), aunque actualmente se dedica a la gastronomía: junto a su hermano menor gestiona dos de los restaurantes más destacados de la ciudad, La mar y Tanta.

Según pudo saber Teleshow, el empresario le comunicó en las últimas horas a su familia la feliz noticia de su casamiento. La celebración será el viernes 22 de noviembre en el Palacio San Souci, en San Fernando.

Roberto García Moritán estuvo casado anteriormente con la empresaria inmobliaria Milagros Brito, con quien tuvo dos hijos, Santino, de 14 años, y Delfina, de 12. Ambos comparten la crianza de los niños y, aunque ya se encuentran oficialmente divorciados, en sus redes sociales se puede ver que mantienen una buena relación.

Roberto García Moritán

En Nosotros a la Mañana, Brito habló semanas atrás del buen vínculo que mantiene con su ex: "Con Roberto tengo la mejor relación de toda la vida. Nos separamos hace 12 años y somos súper amigos y él está muy contento con Caro. Ella merece todo mi respeto", aclaró.

El empresario también tuvo un romance pasajero con Juana Viale, como así lo confirmó la nieta de Mirtha tras conocerse la noticia del vínculo entre Roberto y Pampita. "Salí con él hace mucho tiempo. Salimos poco tiempo, no fue mi pareja formal", apuntó la actriz.

Desde que comenzaron a salir a mitad de este año, Pampita y su prometido no tuvieron descanso mediático. A finales de agosto, salió a la luz una primera foto de la pareja, en la que se los veía abrazados paseando por Nordelta.

El 12 septiembre, García Moritán tuvo un pequeño accidente en Instagram al publicar otra imagen en sus stories, en la que se lo veía abrazando a la modelo. Minutos más tarde, el empresario la borró, porque a la conductora de Pampita Online no le gustó cómo se veía en la foto. Sin embargo, al momento de eliminarla, ya la habían visto miles de usuarios. En ese momento, Carolina explicó su inconformidad con la selfie que había tomado su pareja: "Le digo a él: 'Mirá cómo estoy, parezco Jennifer Lopez'. Entonces le estaba mostrando eso, hicimos la foto, una pavada, y él ayer me manda tipo chiste: 'La voy a poner en Instagram Stories', y yo: 'Jajaja, si la ponés, me muero de vergüenza'. Era una joda entre nosotros".

La historia que Roberto García Moritán publicó en Instagram y luego borró

Esta semana, la pareja se tomó unos días de descanso en República Dominicana y la modelo publicó varias fotos de su estadía en las playas paradisíacas. Lo que quizás no imaginaba es que allí mismo el empresario iba a comunicarle que se encontraba oficialmente divorciado de Brito, y que pediría su mano con un romántica ceremonia junto al mar.

Ángel de Brito subió a las stories de la cuenta de su programa, Los ángeles de la mañana, un video donde se veía a la conductora junto al empresario gastronómico en la playa, muy románticos. En las imágenes, cuando ella se acerca para darle un beso, protagoniza un blooper: se le desprendió la bikini y se quedó con la espalda al descubierto. Sin embargo, con rápidos reflejos, se sostuvo el traje de baño y se lo volvió a atar, evitando que el percance pasara a mayores.

Aunque la modelo trató de mantener en privado esta primera escapada romántica, al publicarse el video, desaparecieron las conjeturas y todos corroboraron que no se trataba de un viaje de soltera, sino de unos días de amor y relax.

Ahora, los novios deciden dar un paso más y confirman que su amor pasará también a los papeles.

En el programa Incorrectas y en varios portales no pasó por alto el detalle de que Pampita arrobó al hotel donde está hospedada con su futuro marido, y hablaron de "Casamiento a puro canje".

