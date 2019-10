La semana pasada Pampita generó un sacudón en los medios al anunciar que se casa con Roberto García Moritán tras dos meses de noviazgo.

A tan solo 30 días para que se consume el matrimonio y ya se conocen los detalles de la que ya muchos catalogan como la "boda del año".

"Ayer fui a ver el salón que reservó Roberto por primera vez y me encantó. También ya mandé a hacer el vestido y los anillos, todo esta semana. Está prácticamente todo. Hay problemas con algunas damas de honor que no sabían que tenían que ir de negro y hubo una que se mandó a hacer un vestido carísimo… lo va a tener que guardar. Es de negro las damas de honor", contó la modelo y conductora en su programa Pampita Online.

Contra todos los pronósticos de quienes especulaban con una celebración a lo grande, Pampita retrucó: "Es una fiesta muy chiquita, es más, mis primos hermanos ayer reclamaban pero no tengo lugar, qué va a hacer. Marcelo Tinelli también me reclamó. Me dijo '¿después de las 12?'. El que venga a esa hora es porque me quiere mucho, porque hay que hacer la previa en algún lado y te baja el sueño. Pero bueno, yo voy a valorar al que va, porque ese es el que realmente te quiere".

"No va a haber prensa dentro de la fiesta. Con celular sí se puede entrar, que cada uno comparta lo que quiera. Somos 50 invitados míos y 80 de Roberto, nada. Cuatro mesas hay nada más. Ya conozco a todos sus seres queridos y ayer hubo comida familiar con ellos, estuvo muy lindo. Yo me manejo en patota, como manada, así que a la fuerza él también conoció a todos de mi parte", agregó.

Para simplificar el tema de la cena, Pampita confirmó: "El menú va a ser básico, algo que les guste a todos. Además, en la comida somos los íntimos, así que no hay tanto estrés".

La fiesta tampoco se extenderá hasta pasada la madrugada: "Después de la comida, a medianoche se abren las puertas y entra la gente a bailar, también hay mesa de postres y más tarde hay comida por si te agarra el bajón. Antes de irte, te comés algo y te vas tranquilo. Va a haber de todo. No hay show porque el salón de baile es chiquito. A las 5 en punto se corta, porque el vecindario es muy exigente con ese tema, así que 5 en punto prendemos las luces… o sea, ¡se van! Lo siento. Después seguimos en casa".