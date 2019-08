Mario Pergolini nunca se alejó de los medios, pero sí decidió dejar de lado la alta exposición que significa estar delante de una cámara, a pesar de las diversas ofertas que tuvo para regresar a la televisión.

Pero ahora el conductor decidió regresar a su manera, y debutó en el canal oficial de YouTube de Filo.news con Otra Vuelta, un nuevo ciclo de videos que recorrerá distintas temáticas de interés para el espectador.

Protagonizados por el mismo Pergolini, los videos girarán en torno a temas de coyuntura, que ameriten un debate como lo son la educación o las drogas. El primero de ellos puso el foco foco sobre las PASO con un ácido recorrido de los candidatos presidenciales

Según informaron desde Filo News, este formato está orientado a tratar un único tema por capítulo y se emitirá, en principio, una vez por mes. “Estos nuevos medios pueden llevarnos a lugares insospechados. A muchos les caeré bien, a otros mal, otros creerán que estoy buscando mis primeras armas, y muchos lo verán porque es divertido lo que hay entre medio y no lo que hago yo.”, expresó Mario respecto a su incursión en YouTube.

El ex CQC venía de protagonizar un curioso incidente con Luis Novaresio, asegurando que el periodista de América lo había dejado plantado. "Me invitan a un programa y no hay nadie, ni los cámaras están. Me hacen venir temprano... ¿Dónde está Novaresio?. No lo sé. Me dijeron: 'Pegate una vuelta seis y media', llegué seis y veinticinco y no hay nadie, no están ni prendidas las pantallas. No tendría que venir más a la tele", expresó el conductor en la grabación en la que mostró el estudio totalmente vacío.

Fuente: Exitoína