Mario Pergolini no apoyaría una candidatura de Tinelli

Mario Pergolini volvió a referirse de la situación política del país y opinó nuevamente de los posibles candidatos a la presidencia. "Estamos en un momento muy difícil. Política y realidad en la Argentina parece que siempre van muy disociadas. Es triste", analizó.

Sobre el sonado nombre de Marcelo Tinelli, el conductor fue crítico hace unos días y hoy volvió a pronunciarse en un sentido similar: "Me parece que el país no está buscando un outsider en este momento. Entiendo que él pueda empezar a construir de acá para adelante, pero me llama la atención que quiera hacerlo (entrar en la política), porque uno dice: qué voluntad, hay que meterse en esa. Ya lo había hecho con el fútbol", expresó Pergolini en un móvil de Intrusos.

"Uno no puede empezar de presidente algo, son pocos los que tienen la capacidad para lograrlo. Uno no vota a alguien nada más porque es conocido. Tiene que saber qué quiere hacer, cómo, con quiénes y desde qué línea. Todo eso, de Marcelo no lo sabemos. No puede bastar nada más con decir: 'soy conocido, quiero ser elegido'. Él todavía no dijo: 'Yo quiero estar desde tal lado'", apuntó el creador de Vorterix.

Luego, agregó: "Hay que tener mucha actitud para meterse en política. La política que vale es la política de base, la política que está con la gente que realmente necesita. Me parece que esa es la única política que hace algo directo".

Pergolini también fue crítico con respecto a la reacción que Tinelli tuvo en Twitter tras resultar sancionado San Lorenzo en la Superliga, en lo cual el conductor vislumbró connotaciones políticas. "Si su respuesta a un primer ataque es haber hecho esa catarata de tuits, me parece que está muy mal asesorado. No estamos buscando impulsivos para la política. Es problemático", opinó Pergolini.