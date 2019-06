Mario Pergolini decidió alejarse de la televisión y apostar tanto a la radio como a las nuevas plataformas. Este jueves, ante un inconveniente, el conductor fundamentó su decisión: "No tengo que venir más a la tele".

Todo comenzó con una invitación al programa de Luis Novaresio que se emite por A24 a la medianoche. Al llegar al estudio, se encontró con que no había nadie y decidió compartir su experiencia en las redes sociales. En un primer video que subió a su cuenta de Instagram narra lo ocurrido: "Me invitan a un programa y no hay nadie, ni los cámaras están. ¿Dónde está Novaresio?. No lo sé. Me dijeron: 'Pegate una vuelta seis y media', llegué seis y veinticinco y no hay nadie, no están ni prendidas las pantallas".

Pergolini, entonces, adelantó que esperaría 10 minutos y reveló: "No tengo que venir más a la tele".

Minutos después, subió un segundo video en el que contó que se fue del estudio y explicó cuáles fueron los motivos: "Bueno me fui, no vino nadie, me pareció que esperar 25 minutos estaba bien".

"Esto es cuando uno ya empieza a caer y tiene que reconocer que está en su momento de decadencia, ya no importa. Uno tiene que saber el momento de la vida que le corresponde, y el mio es este. Será en otro momento, gracias por haberme invitado", finalizó.

Ante una nota publicada por La Nación sobre lo ocurrido, Pergolini decidió borrar los videos de su cuenta de Instagram y cuestionar el título de dicha publicación: "Che, no estaba enojado. No es cierto. Cambiá el título La Nación. Es más, ya saqué los videos para que no digan que estaba enojado. Cámbienlo", declaró el conductor en una nueva publicación.