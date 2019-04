La semana especial para América a la espera del relanzamiento de Intratables, Jorge Rial y sus Intrusos hicieron su edición nocturna de clásico de espectáculos de la televisión argentina.

Entre la variedad de temas que pasó por la salud de Sergio Denis, el regreso de Cristina Kirchner de Cuba y la "panquequeada" de Mirtha Legrand (así titularon el informe), Mario Pergolini estuvo en el piso y habló de todos los temas.

En las últimas semanas, tras su visita a TN donde se reencontró con Daniel Malnatti y donde comenzaron a salir a la luz las rencillas del viejo CQC, Pergolini estuvo en boca de todos y su palabra tiene un peso importante para darle punto final al conflicto.

"No se me ocurre nada para el mundo televisivo. No entiendo cuál es el mérito para estar año y año haciendo lo mismo. Yo no tengo esa melancolía de lo que pasó. No me pasa la vida por ahí. Me pasó más en la radio, me fue mucho más difícil. Pero con la televisión no. Tuve distintas etapas en la televisión. Llego a la televisión porque me iba bien en radio. Ahora no pasa eso", contó Mario.

Y agregó: "En ese momento era muy competidor. Yo le dije a Andy Kusnetzoff que eso iba a terminar mal. Le dije por qué vas a la mañana en la radio. Ea una cosa muy italiana: dentro de la familia todo y fuera de la familia a piedrazos. Yo no lo quería a Andy como notero porque él es muy hábil para pensar cosas y generar, más un trabajo de productor. Me parecía que era un gran productor, se le notaba la pasta, es un tipo que le gustaba el medio".

Sobre lo que pasó con Malnatti en TN, Mario dijo: "Malnatti tiene una personalidad especial. Yo en ese momento él no tuvo otra cosa que decirme. Quiso decirme lo que me tenía que decir. Y cuando me dice lo de millonario... Yo creo que lo tenía re pensado. Él es así, quiso hacer un chiste y le salió mal. No me la esperaba, me mandó un mensaje Andy diciéndome qué le pasaba".

Cuando le preguntaron por los ex CQC con los que volería trabajar, Mario fue muy claro en su mensaje: "Juan y Andy son brillantes".

Sobre el final de la nota, Andy salió al aire y charló con Pergolini.

Fuente: Primicias Ya

