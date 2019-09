Calu Rivero ha vuelto a comprobar que es una de las celebridades argentinas con mayor presencia en las redes sociales al compartir una osada y sensual imagen en la que posó completamente desnuda con dos amigas al disfrutar del verano boreal y el agua de río en Woodstock, una localidad ubicada en el condado de Ulster en Nueva York, Estados Unidos de América.

La sugerente postal que publicó la actriz en su Instagram estuvo acompañada por tres frases, una en inglés y dos en español. “Growing up together made them forget about time (‘Crecer juntas les hizo olvidar el tiempo’) / Abrieron los ojos y no sabían cuánto tiempo había pasado / Mágica amistad que no para de crecer y sorprendernos”, redactó la modelo catamarqueña, que se paró enfrente de una pequeña cascada para que el agua choque contra su torso desnudo mientras miraba a cámara.

Para evitar que Instagram les censure la imagen, las jóvenes lucieron sus pezones modificados en postproducción. Agostina Gálvez, la fotógrafa que capturó los sensuales momentos de Calu y sus dos amigas al aire libre, compartió también una postal que levantó aún más la temperatura de las redes, ya que en esta se observa a todo el grupo caminar como Dios las trajo al mundo por afuera del agua, y que de no ser por la edición, terminaría mostrando la zona más íntima de la actriz ante millones de usuarios en todo el mundo.

Calu Rivero se desnudó en un río junto a dos amigas

Cabe destacar que Rivero ya tiene experiencia para jugar al límite con las normas de la plataforma, y en noviembre del año pasado lo demostró al utilizar el recurso de las sombras para tapar sus pechos en una imagen. Este año la modelo ya había explotado toda su sensualidad desde Nueva York, ciudad norteamericana a la suele viajar frecuentemente por placer y trabajo. En el mes de julio protagonizó un llamativo baile en bikini con el que reveló un fuerte dato íntimo respecto a cómo se siente como mujer, dando a conocer que utiliza la copa menstrual durante su periodo.

