La foto al desnudo de Calu Rivero: "No tengo forma, ni género"

Calu Rivero compartió una selfie muy provocativa en Instagram desde Nueva York, acompañado de una profunda reflexión.

Calu posó absolutamente desnuda con una antigua cámara en sus brazos que cubren sus pechos y agregó un corazón blanca para tapar sus partes íntimas.

"No tengo forma, Ni género, Somos frecuencias, Somos AMOR. No shape, No gender, We have frequencies, we are LOVE. #hasselblad500cm #selfportrait #analoguepeople", describió la actriz en el posteo.

No es la primera vez que la actriz muestra su físico al natural y esta vez acompañó la imagen artística con una reflexión interior.