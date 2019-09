Se generó una gran polémica en el show de Jimena Barón por la manera en que la presentó el conductor del evento.

Fue el fin de semana en Villa Carlos Paz en el marco de una celebración por el Día de la Primavera donde el animador Andrés Manzur fue apuntado por su comentario machista.

El presentador cordobés fue señalado y criticado en las redes sociales por su comentario al anunciar el show de la cantante.

"¿Quién quiere ver el culo de Jimena Barón? Ella lo va a mostrar sin ningún problema te lo digo. Ella hace alarde...", dijo sin vueltas.

Andrés Manzur

Inmediatamente su compañero en el escenario le remarcó: "¿Yo escuché mal?". Luego, el presentador cordobés continuó: "Vos fijate cuando cante un tema que se da vuelta enseguida y la gente va a delirar".

Ante estas imágenes que se conocieron, el colectivo de Ni Una Menos de Carlos Paz se encargó de emitir un comunicado repudiando las palabras del conductor del evento.

El comunicado del Colectivo Ni una Menos

Hoy por la tarde y ante el revuelo que se armó por la noticias, Jimena rompió el silencio con un live en Instragram donde hizo hincapié sobre lo atrasado del discurso del presentador y sobre su libertad sexual.

"Tenías shows en Córdoba el fin de semana pasado. Hay un conductor de radio que me presentó de una forma muy machista. Pensé en no salir a contestar pero como hay muchas mujeres que se sienten representadas y me siguen lo hago. Quiero dejar claro que me importa tres carajos lo que piensan los demás. Pero no está bien que arengue al público de esta manera. Si presentás culos presentá el culo de todos. Y si yo no tengo problema en mostrarlo es un tema mío", dijo Jimena.

Y agregó: "Este tema es una antigüedad y una puta mierda. Yo voy a seguir libre como hasta ahora, con mi hijo, con mi carrera, con las personas. Si me quiero coger a un tipo lo hago porque tengo ganas y la libertad para hacerlo".

