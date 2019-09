Jimena Barón sufrió un fuerte golpe durante un show: las imágenes

Este fin de semana, Jimena Barón realizó un show en Córdoba y desde su cuenta de Instagram compartió fotos y videos de la exitosa presentación.

CUANTA GENTE LPM NO PUEDO CREERLO https://t.co/Bmn5iNwpQp — ᒎ 𝗠𝗘𝗡𝗔 (@baronjimena) September 7, 2019

Pero, lamentablemente sufrió un accidente mientras cantaba. "Sangre sudor y lágrimas. Se fueron al carajo, alto sold out, gracias", escribió Jime y, entre otras imágenes, publicó dos en donde se observa una de sus rodillas lastimada.

Jimena Barón se golpeó durante un show en Córdoba

Recordemos que la semana pasada, Barón anunció que se separó definitivamente de Mauro Caiazza, pero que el distanciamiento fue en buenos términos.

"Con respecto a los comentarios que intentan ser denigrantes preguntándose cuánto faltará para que esté con otro... Ya conocen mi apetito sexual: así que calculo que falta re poco. Y no intenten señalar eso como una flaqueza, no se gasten y no sean giles. Vayan a vivir sus vidas", indicó.

