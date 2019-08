En la noche del viernes, a través de su cuenta de Instagram, Jimena Barón anunció que se separó del bailarín Mauro Caiazza.

Los fans de la cantante y actriz se apresuraron en compartir en las redes el video donde Jimena explica los motivos por los que se terminó su pareja con Mauro.

Esta es la explicación pública que dio Barón a sus seguidores en las redes sociales: "Voy a tratar de ser lo menos dramática posible. Es una situación un poco rara para mí, me generó como mucha contradicción, de hecho no estoy muy segura de estar haciendo esto. Pero yo uso mis redes como si fuera un vidrio de mi vida, soy siempre honesta", comenzó diciendo Barón antes de tirar la bomba. "La realidad es que estoy sola de nuevo".

"Es una decisión que tomamos con Mauro. Son unos días especiales, en donde uno está movilizado, estoy sensible. No hay ningún detalle porque son cosas íntimas. Hay amor, respeto y cariño infinito. Nosotros charlamos, hablamos todos los días, y acordamos esto", añadió.

"Se generó mucha gente que seguía a la pareja y era raro no hacerlos parte de contar esto. También, frenar la mierda que se vaya a decir. No hay nada extraño, simplemente desencuentros. Hay mucho laburo para los dos. Los dos decidimos esto. Si les interesa saber, estoy bastante sensible, así que pueden evitar algún comentario de mierda", remarcó.

Y concluyó: "Es raro pero no encontré otra manera de decirlo al haber expuesto tanto la pareja. Agradecer también a la gente que nos bancaba y expresó mucho cariño. El amor, el respeto y la admiración están intactos".

Por su parte, Caiazza también planteó minutos después en un video la situación amorosa que está atravesando: "Quiero contarles a todos, más que nada a toda la gente que siempre apoyó nuestra relación, nos tiró buena onda. Nos vamos a separar, es un momento difícil para nosotros. Nos tenemos mucho amor, cariño, respeto, pero hay algo que no fluye ahora, estamos por ahí enfocados en nuestras cosas y no podemos reencontrarnos".

"Tuvimos un año muy intenso, muy lindo, lleno de felicidad. Creemos que esta es la mejor opción, más que nada porque sabemos que va a haber gente que empieza a hablar mierda, como siempre, así que queremos decirles que nos está pasando esto y nos separamos", manifestó.

Recordemos que Jimena y Mauro se conocieron en Bailando 2018, en ShowMatch (El Trece) y que después de muchas vueltas y de negarle una y otra vez a Marcelo Tinelli que estaban saliendo, terminaron consolidando una pareja que hoy llegó a su fin.

Fuente: Primicias Ya