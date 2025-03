La escandalosa pelea en vivo de dos panelistas de El Trece que sacudió al canal por un impensado tema

El Trece sigue siendo escenario de nuevas polémicas, después del escándalo entre Carmen Barbieri y More Rial antes del final de "Mañanísima". Su nueva programación trajo de regreso figuras picantes a su pantalla, como las que ocupan el panel de "Viviana en Vivo". Después de que Viviana Canosa cruzara al "gordo Dan", dos de sus panelistas le siguieron la corriente y tuvieron un tenso intercambio en el aire del canal por un inesperado tema.

El "Wandagate" se apoderó de todo, incluyendo el nuevo programa de El Trece. En una de sus recientes emisiones, Viviana Canosa defendió a la China Suárez y su panel diseccionó los detalles de la guerra mediática entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Fue cuando estaban discutiendo cómo se conocieron los dos mediáticos que dos de los panelistas, Débora D’Amato y Mariano Roa, se sacaron chispas por un fuerte desacuerdo.

Dos panelistas de Viviana Canosa se pelearon por Mauro Icardi y Lionel Messi

En su viaje al pasado a cuando Mauro Icardi debutó con la Selección Argentina, Mariano Roa aseguró que las peleas entre el futbolista argentino y Wanda Nara lo dejaron afuera del equipo por pedido de Antonela Roccuzzo a Leo Messi. "¿Cómo que lo bajó Antonela?", le inquirió D’Amato. "Te guste o no te guste…", retomó Roa. "No es que no me guste, sé que no", retrucó la panelista, iniciando un picante ida y vuelta al aire del programa.

"Lo convocó (Jorge) Sampaoli en las Eliminatorias, jugó, no le pasaban la bocha, no metió un gol y dejó de jugar", aseguró D'Amato, enojada, y agregó con sarcasmo: "Claro, Antonela le dijo a Messi ‘no le pases la pelota’". Cuando Roa volvió a asegurar que los demás jugadores no lo querían por los escándalos mediáticos, la periodista disparó: "Por hipocresía no lo quieren". "Eso es apreciación tuya, si tenés el teléfono de Messi, pasámelo, ¿hablaste con Messi?", se burló su colega.

La temperatura en el estudio de Viviana Canosa siguió subiendo, hasta que Débora D’Amato le pidió a su compañero: "No me faltes el respeto". Roa se le rio en la cara, acusándola de disfrutar el escándalo: "Te gusta el show".

Viviana Canosa explicó por qué es "Team China" en el "Wandagate"

La propia conductora del ciclo se sumó a la polémica del "Wandagate" cuando se declaró oficialmente "Team China". En una reciente emisión, Viviana Canosa explicó que le gusta la pareja que hace la actriz con Mauro Icardi: "Lo tengo que decir, yo soy muy team China e Icardi. Me encanta esa pareja, tengo que decirlo. Y me molesta mucho cuando todas las minas salen a criticar a la China Suárez porque estuvo con este o con el otro", aseguró.

Después del fatídico fin de semana que siguió a la invasión del delantero del Galatasaray en el Chateau Libertador, la conductora reforzó su defensa de la actriz que hasta fue despotricada por la abogada de Mauro Icardi: "La verdad que esto es una cosa de locos. Hablamos hace un par de semanas, cuando yo te decía que pienso que lo que hacen los medios con La China Suárez es una demonización espantosa de una mujer", le aseguró al letrado.