Viviana Canosa reveló una sorpresiva opinión sobre el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Este viernes antes de que estallara el escándalo en el domicilio de Wanda Nara cuando Mauro Icardi irrumpió violentamente para llevarse a sus hijas, la periodista Viviana Canosa expuso lo que piensa en referencia al conflicto que vive la mediática y el delantero, sorprendiendo al público por su contundente declaración sobre el polémico tema.

“Veo una foto de Icardi con La China y leo qué lindo el amor. Y él le dice ‘Un viaje fugaz, hermoso y especial, no por el destino, sino por la persona que tenía a mi lado. No voy a parar nunca de agradecerte por ser mi compañera en cada camino, en cada batalla. Que la vida nos siga iluminando. Cuando uno hace las cosas con excelencia, recibe resultados que hablan por sí solos, doy fe’”, comenzó a introducir el tema Viviana Canosa, refiriéndose a una publicación de Mauro Icardi en la que le demostró su amor por la China Suárez.

La conductora sorprendió a todos al revelar de que lado está ella en el denominado Wanda Gate, hasta ahora no se había pronunciado de esta manera sobre si apoya más a la conductora de Telefe o a Mauro Icardi y la China Suárez. “Lo tengo que decir, yo soy muy team China e Icardi. Me encanta esa pareja, tengo que decirlo. Y me molesta mucho cuando todas las minas salen a criticar a La China Suárez porque estuvo con este o con el otro”, sentenció la periodista.

Viviana Canosa dejó claro de que lado está en el Wanda Gate

Si bien, en todos los medios en los que se aborda el tema de la batalla legal y mediática que sostienen hace meses Wanda Nara y Mauro Icardi, algunos periodistas se muestran a favor del lado de la mediática y otros del lado del futbolista, en este caso fue absolutamente sorpresivo que Viviana Canosa revelara sin problemas que apoya definitivamente al futbolista y la China Suárez.

Cabe recordar que la conductora acaba de comenzar con su nuevo programa en El Trece y todavía no se afianza en un buen número en cuanto a los niveles de audiencia, aunque la pantalla no está dividida entre los seguidores de Wanda Nara o los de Mauro Icardi, es esperable que los comentarios que la conductora haga en favor de la China y su pareja, sigan despertando diversas reacciones ya que la actriz ha sido catalogada como la responsable de romper esta pareja.